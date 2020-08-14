Работники МАЗа потребовали от Лукашенко уехать из страны

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) потребовали отъезда президента Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) потребовали отъезда президента Александра Лукашенко из страны, сообщает Sputnik Беларусь

"Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного — чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолет и покинул страну", — заявили они.

Накануне в социальных сетях появились видео митингов с различных белорусских предприятий, люди требуют прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. При этом среди опрошенных РИА Новости представителей производств только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций. В пятницу собеседники агентства охотнее стали подтверждать факты собраний.