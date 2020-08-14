https://ria.ru/20200814/1575786425.html
Работники МАЗа потребовали от Лукашенко уехать из страны
Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) потребовали отъезда президента Александра Лукашенко из страны, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:40
2020-08-14T17:47
протесты в белоруссии
александр лукашенко
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575780832.html
https://ria.ru/20200813/1575764428.html
Covid короновирусович
При чем здесь ЕС? Они выступают против обмана, подтасовок и против того, что их считают за быдло!
106
levksm
Думаю, никто в здравом уме и не собирается бросать работу, но и выразить свою позицию люди хотят и хотят, чтобы их во-первых, услышали, а во-вторых, чтобы их требования выполнили, имея ввиду пересчет голосов на выборах.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, в мире
МИНСК, 14 авг — РИА Новости.
Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) потребовали отъезда президента Александра Лукашенко
из страны, сообщает Sputnik Беларусь
.
"Должны быть все отпущены! Правильно? Правильно! Мы требуем не экономических каких-то благ, не дополнительных 100 рублей на карточки, а требуем одного — чтобы господин Лукашенко в лучшем случае сел на свой самолет и покинул страну", — заявили они.
Накануне в социальных сетях появились видео митингов с различных белорусских предприятий, люди требуют прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. При этом среди опрошенных РИА Новости представителей производств только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций. В пятницу собеседники агентства охотнее стали подтверждать факты собраний.
Массовые несанкционированные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1 процента голосов. Люди не уходят с улиц пятый день, но протест жестко подавляется силовиками. ОМОН и милиция применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, задержаны около семи тысяч человек. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.