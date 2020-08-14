https://ria.ru/20200814/1575786392.html
Архангельские оборонные предприятия обеспечены заказами до 2027 года
Оборонные предприятия Архангельской области полностью обеспечены заказами до 2027 года, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:40
2020-08-14T14:40
александр цыбульский
владимир путин
архангельская область
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, экономика