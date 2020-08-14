Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575786392.html
Архангельские оборонные предприятия обеспечены заказами до 2027 года
Оборонные предприятия Архангельской области полностью обеспечены заказами до 2027 года, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:40
александр цыбульский
владимир путин
архангельская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570811778_1:0:1640:922_1400x0_80_0_0_2c01c855aebd784a885b3c6aa7939d5e.jpg
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570811778_1:0:1640:922_1400x0_80_0_0_2c01c855aebd784a885b3c6aa7939d5e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570811778_206:0:1435:922_1400x0_80_0_0_6759602a040c96a70126bd1b3665da65.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570811778_360:0:1282:922_1400x0_80_0_0_25bfea8f897e72c301d13b6bd452b32a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр цыбульский, владимир путин, архангельская область, экономика

Архангельские оборонные предприятия обеспечены заказами до 2027 года

14:40 14.08.2020
76
© Фото : пресс-служба правительства Архангельской областиГлава Поморья Александр Цыбульский
Глава Поморья Александр Цыбульский
© Фото : пресс-служба правительства Архангельской области
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Оборонные предприятия Архангельской области полностью обеспечены заказами до 2027 года, сообщил врио губернатора региона Александр Цыбульский.
Президент РФ Владимир Путин в пятницу провел встречу с Цыбульским по видеосвязи.
"Кроме всего прочего, у нас большой заказ на наших оборонных предприятиях. В этом смысле я не вижу здесь рисков тоже, и до 2027 года "Севмаш", "Звездочка" у нас полностью обеспечены заказами", - рассказал Цыбульский Путину.
000000
Обсудить 0
Александр ЦыбульскийВладимир ПутинАрхангельская областьЭкономика
Рекомендуем
Бывший химкомбинат в Усолье-Сибирском
Росгвардия взяла под охрану аварийное химпроизводство в Усолье-Сибирском
Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
"Белые лебеди" преодолели более восьми тысяч километров в ходе учений
На набережной реки Волги в Твери
Руденя: в Верхневолжье создается новая особая экономическая зона
Зенитное орудие времен Великой Отечественной войны на острове Большой Тютерс в Финском заливе
На острове Большой Тютерс установят памятник погибшим в ВОВ бойцам
Здание Центрального банка РФ
Международные резервы России достигли исторического максимума
Директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль
Рошаль планирует сделать прививку от коронавируса
Женщина работает за компьютером
Региональные этапы конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в восьми городах РФ
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
Здание Министерства обороны России
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
Монитор с презентацией суперкомпьютера Кристофари на стенде дочерней компании Сбербанка SberCloud на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AIJ) в Москве
Сбербанк предоставит Оренбургской области облачные сервисы SberCloud
Зерна пшеницы
Паслер: Оренбуржье заинтересовано в инвесторах по переработке пшеницы
Пентагон
Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
Многоцелевой истребитель Су-27
Истребитель Су-27 перехватил американские самолеты над Черным морем
Баннеры МСП банка
Более 600 предприятий воспользовались "зеркальным" реестром проверок
Истребители ВВС США F-16
США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния