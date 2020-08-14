Архангельские оборонные предприятия обеспечены заказами до 2027 года

"Кроме всего прочего, у нас большой заказ на наших оборонных предприятиях. В этом смысле я не вижу здесь рисков тоже, и до 2027 года "Севмаш", "Звездочка" у нас полностью обеспечены заказами", - рассказал Цыбульский Путину.