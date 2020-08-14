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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575786357.html
В Витебске в ходе беспорядков пострадал сотрудник органов внутренних дел
Сотрудник органов внутренних дел пострадал в белорусском Витебске в ходе беспорядков, сообщает МВД Белоруссии. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:40
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мвд белоруссии, витебск, белоруссия, в мире

В Витебске в ходе беспорядков пострадал сотрудник органов внутренних дел

14:40 14.08.2020
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© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Белоруссии
Протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
Протесты в Белоруссии
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сотрудник органов внутренних дел пострадал в белорусском Витебске в ходе беспорядков, сообщает МВД Белоруссии.
"Лишь в отдельных случаях в ходе несанкционированных мероприятий действия некоторых лиц носили агрессивный характер. Так, в Витебске телесные повреждения были причинены сотруднику органов внутренних дел, камнем поврежден служебный автомобиль. В настоящее время осуществляется правовая оценка действиям нарушителей", - написала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Беларуси Ирина Чемоданова.
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