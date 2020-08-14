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В ЦБ ответили на предложение выпустить 300-рублевые купюры
В России не планируют выпускать купюры достоинством в 300 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T16:18
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200213/1564659552.html
Вот как устроены мозги у депутатов? По случаю 300-летия Екатеринбурга давайте выпустим денежку. Человек воспринимает государственную валюту как фантики с картинкой.
25
Лучше выпустить номиналом "320 рублей" и "ноль рублей". Последняя будет самой ходовой!
24
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россия
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика

В ЦБ ответили на предложение выпустить 300-рублевые купюры

14:42 14.08.2020 (обновлено: 16:18 14.08.2020)
13902
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкРабота Пенсионного фонда РФ в Чите
Работа Пенсионного фонда РФ в Чите
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. В России не планируют выпускать купюры достоинством в 300 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка.

"Расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется", — уточнили в регуляторе.

Ранее депутат думы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей, приуроченную к 300-летию города.
На своей странице во "ВКонтакте" он также показал три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации Екатеринбурга, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем — дом купца Севастьянова.
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Обсудить 17
РоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Вот как устроены мозги у депутатов? По случаю 300-летия Екатеринбурга давайте выпустим денежку. Человек воспринимает государственную валюту как фантики с картинкой.
14 августа, 15:26
afanaci Пупкин
1800016
Лучше выпустить номиналом "320 рублей" и "ноль рублей". Последняя будет самой ходовой!
14 августа, 14:57
Covid короновирусович
21200010
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