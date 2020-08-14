В ЦБ ответили на предложение выпустить 300-рублевые купюры

"Расширение действующего банкнотного ряда другими номиналами не планируется", — уточнили в регуляторе.

На своей странице во "ВКонтакте" он также показал три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации Екатеринбурга, на втором — Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем — дом купца Севастьянова.