https://ria.ru/20200814/1575786122.html
В ЦБ ответили на предложение выпустить 300-рублевые купюры
В России не планируют выпускать купюры достоинством в 300 рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального банка. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:42
2020-08-14T16:18
россия
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://radiosputnik.ria.ru/20200213/1564659552.html
afanaci Пупкин
Вот как устроены мозги у депутатов? По случаю 300-летия Екатеринбурга давайте выпустим денежку. Человек воспринимает государственную валюту как фантики с картинкой.
25
Covid короновирусович
Лучше выпустить номиналом "320 рублей" и "ноль рублей". Последняя будет самой ходовой!
24
17
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573368863_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5be4f27276c05f1ccac41a1e1c5d31b8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, центральный банк рф (цб рф), экономика