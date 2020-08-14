Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Все новые работы стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), созданные накануне в Екатеринбурге, испортили вандалы.

Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" создал "новый манифест каллиграфутуризма" на одном из зданий завода "Уралмаш", а также расписал куб в сквере Екатеринбурга около Театра Драмы.

"Только проснулся и вижу, что поверх моей работы и в сквере, и даже на Уралмаше, какие-то невероятно прекрасные люди или один человек нарисовали голубым цветом самый настоящий...", - сказал Лампас в видеообращении на его странице в Instagram, приложив снимки испорченных работ.

Художник отметил, что в пятницу планирует восстановить граффити в центре Екатеринбурга, и предложил местным жителям помочь ему в исправлении росписи.

В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном.

© Фото : группа STENOGRAFFIA во ВКонтакте Стрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге © Фото : группа STENOGRAFFIA во ВКонтакте Стрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге