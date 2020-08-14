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Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге
Все новые работы стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), созданные накануне в Екатеринбурге, испортили вандалы. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:57
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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покрас лампас, новости культуры, выставки, екатеринбург

Вандалы испортили все новые работы Покраса Лампаса в Екатеринбурге

14:50 14.08.2020 (обновлено: 14:57 14.08.2020)
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевХудожник Покрас Лампас
Художник Покрас Лампас
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 авг – РИА Новости. Все новые работы стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), созданные накануне в Екатеринбурге, испортили вандалы.
Покрас Лампас в рамках фестиваля уличного искусства "Карт-бланш" создал "новый манифест каллиграфутуризма" на одном из зданий завода "Уралмаш", а также расписал куб в сквере Екатеринбурга около Театра Драмы.
"Только проснулся и вижу, что поверх моей работы и в сквере, и даже на Уралмаше, какие-то невероятно прекрасные люди или один человек нарисовали голубым цветом самый настоящий...", - сказал Лампас в видеообращении на его странице в Instagram, приложив снимки испорченных работ.
Художник отметил, что в пятницу планирует восстановить граффити в центре Екатеринбурга, и предложил местным жителям помочь ему в исправлении росписи.
В прошлом году широкую известность получила работа Покраса Лампаса "Супрематический крест" размером более 6,6 тысячи квадратных метров. Спустя несколько дней после ее создания начались дорожные работы, граффити стали заливать гудроном.
© Фото : группа STENOGRAFFIA во ВКонтактеСтрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
Стрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
© Фото : группа STENOGRAFFIA во ВКонтакте
Стрит-арт художник Покрас Лампас восстановил свою испорченную работу на Площади первой пятилетки в Екатеринбурге
Покрас Лампас хотел приехать в Екатеринбург для восстановления граффити, но накануне дня его прибытия верующие активисты вышли с протестом. В итоге художник восстановил работу в октябре, изменив эскиз и отказавшись от изображения креста. Как позднее рассказал Покрас Лампас, он добавил в работу текст, что цензура не должна влиять на искусство, который никто не заметил на протяжении почти года.
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