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Митрополит Минский призвал сделать все, чтобы в Белоруссии воцарился мир
Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал сделать все возможное, чтобы в стране воцарился мир, передает в пятницу Sputnik РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:38
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Митрополит Минский призвал сделать все, чтобы в Белоруссии воцарился мир

14:45 14.08.2020 (обновлено: 15:38 14.08.2020)
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© Фото : открытая православная энциклопедия "Древо"Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел
Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Слуцкий Павел
© Фото : открытая православная энциклопедия "Древо"
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Митрополит Минский и Заславский Павел, патриарший экзарх всея Белоруссии призвал сделать все возможное, чтобы в стране воцарился мир, передает в пятницу Sputnik Беларусь.
"Давайте сделаем все возможное, чтобы мир воцарился на нашей благословенной белорусской земле. Я призываю всех к сдержанности и мудрости", - приводит агентство слова митрополита.
Участники мирной акции протеста возле Комаровского рынка в Минске
13 августа, 16:05Религия и мировоззрение
В Белорусской церкви призвали людей не поддаваться на провокации
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.

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Баррикады, водометы и слезоточивый газ: протесты в Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Разгонять собравшихся вышли силовики.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

Протесты в Минске
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

Протесты в Белоруссии
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

Протесты в Белоруссии
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

Протесты в Белоруссии
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкВрачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

Протесты в Белоруссии
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

Участник акции протеста на одной из улиц в Минске
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Акция протеста в Минске.

Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 20

Многочисленные акции протеста начались в Белоруссии после оглашения первых данных exit poll.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
2 из 20

Разгонять собравшихся вышли силовики.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 20

Для разгона митингующих использовали светошумовые гранаты, водометы и, по некоторым данным, резиновые пули.

© Sputnik / Виктор Толочко
4 из 20

В результате были задержаны около трех тысяч человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
5 из 20

Среди них не только активисты, но и наблюдатели на участках и журналисты российского телеканала "Дождь".

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
6 из 20

Акции протеста проходили в разных городах страны, но наибольшее число митингующих собралось в Минске.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
7 из 20

По данным правозащитников, в ходе беспорядков в белорусской столице десятки человек получили ранения.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
8 из 20

Правозащитный центр "Весна" сообщил о гибели одного человека в результате наезда спецтехники.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 20

МВД республики опровергло эту информацию. "Необходимо отметить, что в отношении нарушителей боевое оружие не применялось. Погибших нет", — подчеркнули в министерстве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 20
Врачи госпитализируют пострадавшего во время акции протеста в Минске.
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
11 из 20

Силовики вытеснили протестующих из центра Минска.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
12 из 20

Против митингующих возбудили уголовные дела о массовых беспорядках и насилии в отношении милиционеров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
13 из 20

В СК Белоруссии заявили, что митингующие использовали скамейки, палки, булыжники, стеклянные бутылки и легковоспламеняющиеся жидкости.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
14 из 20

Задержанным грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
15 из 20

Тем временем протесты выходят за пределы страны.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
16 из 20

Граждане Белоруссии начали устанавливать палатки у посольства республики в Варшаве.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
17 из 20

Российские власти предостерегли от участия в акциях в соседней стране.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
18 из 20

"Если это наблюдатели, то они работают. А если приехали зеваки, которые хотят раскачать ситуацию, то делать этого не нужно, потому что это другая страна, суверенная", — заявил сенатор Владимир Джабаров.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
19 из 20

Премьер-министр Польши предложил провести чрезвычайный саммит Евросоюза по Белоруссии.

© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
20 из 20

Акция протеста в Минске.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
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