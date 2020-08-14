Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575785641.html
Эксперты оценили возможность нового дефолта в России
Дефолт по госдолгу РФ, аналогичный 1998 году, сейчас нереален, поскольку финансовый рынок России достойно прошел трудный путь превращения в современную торговую РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:12
россия
андрей кочетков
центральный банк рф (цб рф)
министерство финансов рф (минфин россии)
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155198/80/1551988085_0:80:2049:1232_1400x0_80_0_0_c017b35cff56849e2ca1c9c28f7c0871.jpg
https://ria.ru/20180817/1526694574.html
https://ria.ru/20180817/1526718438.html
https://ria.ru/20180817/1526573911.html
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/155198/80/1551988085_0:80:2049:1232_1400x0_80_0_0_c017b35cff56849e2ca1c9c28f7c0871.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155198/80/1551988085_150:0:1898:1311_1400x0_80_0_0_e5b43409a9d7883044823b738b74c8ea.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155198/80/1551988085_368:0:1679:1311_1400x0_80_0_0_0e3cdc9f5a22f26d096cf3e127e470eb.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, андрей кочетков, центральный банк рф (цб рф), министерство финансов рф (минфин россии), москва, экономика

Эксперты оценили возможность нового дефолта в России

14:12 14.08.2020
5611
© AP Photo / Misha JaparidzeОчередь у банкомата в центре Москвы. 17 августа 1998
Очередь у банкомата в центре Москвы. 17 августа 1998
© AP Photo / Misha Japaridze
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Дефолт по госдолгу РФ, аналогичный 1998 году, сейчас нереален, поскольку финансовый рынок России достойно прошел трудный путь превращения в современную торговую площадку, готовую к кризисным встряскам, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
При этом состояние и структура долгового сектора и плавающий курс рубля делают финансовый сектор устойчивым к потокам средств спекулятивно настроенных инвесторов, считают эксперты.
Семнадцатого августа 1998 года правительство России объявило о техническом дефолте по основным видам государственных ценных бумаг (ГКО – государственным краткосрочным облигациям), пообещав реструктурировать в более длинные выпуски эту задолженность.
По сути, ГКО обладали многими признаками взрывной финансовой пирамиды: лишь часть заимствованных средств направлялась на бюджетные нужды, а в большей степени они покрывали погашение ранее размещённых выпусков, рассуждает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.
Охранник у банкомата в Москве
17 августа 2018, 08:00
Двадцатилетие дефолта. Возможно ли повторение "черного августа"
Ситуация 1998 года была уникальным стечением множества негативных обстоятельств, вспоминает аналитик компании "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Толчком для дефолта в 1998 году стал азиатский кризис 1997 года, приведший к оттоку средств со всех периферийных рынков. Россия на тот момент так сильно зависела от иностранного капитала, что за несколько недель доходность по госбумагам выросла в разы и составила десятки процентов годовых, с такими ставками госдолг становится неуправляемым. Поэтому дефолт и девальвация рубля были вопросом времени", - отметил он.

Что изменилось за 22 года

С тех пор Россия прошла длинный путь по формированию внутреннего рынка, а главное - методологии, экспертизы, инструментария и специалистов, которые определяют внутреннюю финансовую политику, рассуждает управляющий активами компании БКС Андрей Русецкий. "Кризисы 1998, 2001, 2004, 2008, 2014 года – были серьёзной "школой", и нынешний "вирусный" кризис показал, что финансовые власти ее прекрасно прошли", - добавил он.
С 1998 года РФ стала довольно консервативной страной, у которой в большинстве периодов отмечается тройной профицит (федерального бюджета, торгового баланса и текущего счета), отмечает начальник аналитического управления банка "Зенит" Владимир Евстифеев.
"То есть, денежные и финансовые власти стали проводить более пруденциальную политику, формируя запасы на период кризисных явлений. Минфин, в силу западных санкций, сейчас довольно активный заемщик, преимущественно на внутреннем долговом рынке. Около 70% держателей ОФЗ – внутренние инвесторы – банки, управляющие компании, пенсионные фонды. И с этим связана более высокая стабильность. Центробанк активно повышает устойчивость финансового сектора, довольно успешно управляет условиями денежно-кредитного рынка", - перечисляет эксперт достижения финансовых властей РФ.

Факторы антидефолта

Состояние государственных финансов сейчас на порядок лучше и сама схема заимствований для покрытия бюджетных потребностей существенно отличается, считает Кочетков из компании "Открытие брокер".
"Современный бюджет РФ основывает свои заимствования на более длинных долговых инструментах. Львиная доля государственных расходов формируется за счёт налогооблагаемой базы. У правительства есть резервные фонды, включая ФНБ. В целом долг правительства РФ многократно ниже ВВП. Ситуация с внешними долгами страны также отличается в лучшую сторону. Международные резервы покрывают на 125% внешние обязательства. Соответственно, условий для формирования ситуации дефолта по государственным обязательствам просто нет", - считает он.
Михаил Задорнов. Архивное фото
17 августа 2018, 12:00
Михаил Задорнов: уверен и сегодня — альтернатив дефолту в 1998 году не было
Сегодня нерезиденты занимают порядка 20-25% рынка гособлигаций, даже если они все одномоментно уйдут, ставки по бумагам РФ вряд ли уйдут сильно выше 10% годовых, рассуждает Емельянов из компании "Фридом финанс". "Российский рынок облигаций за последние 20 лет из местечкового и спекулятивного превратился в одну из крупнейших региональных площадок. Это первый и самый важный фактор того, что дефолта в обозримой перспективе не будет", - добавил он.
При этом инвесторы, в том числе иностранные, сейчас полностью берут все риски по госдолгу на себя: если возникает ситуация глубокого дефицита бюджета, то рубль автоматически девальвируется сам, не дожидаясь решений сверху, заключил Емельянов.
Плавающий курс рубля, который был достигнут благодаря действиям ЦБ РФ, становится автоматическим стабилизатором – балансировщиком экономики, считает Русецкий из компании БКС. "Изменились принципы функционирования российской финансовой системы. В настоящий момент у правительства РФ имеется чистый долг в размере 1,5 триллиона рублей, что составляет всего 1,5% ВВП – это очень небольшой уровень задолженности", - считает он.
Весь долг федерального бюджета, государственных корпораций и даже частных в сумме не дотягивает до 500 миллиардов долларов, что меньше, чем резервы ЦБ (недавно перевалили за отметку 600 миллиардов), отмечает Емельянов из компании "Фридом финанс". "Если в 1998 году валютных запасов хватало менее чем на полгода, то сегодня их достаточно, чтобы обслуживать долги на десять и более лет вперед", - считает он.
Впрочем, сценарий дефолта возможен из-за прилета "черных лебедей" - в результате реализации мощных непредвиденных негативных событий, например, общемирового характера, либо внутриполитического, считает Евстифеев. "Войны, кризисы, санкции, эпидемии ослабляют позиции основных торговых партнеров РФ, что не может не сказаться негативно и на нашей экономике. Тем не менее, у РФ есть достаточный запас прочности на 3-5 лет для компенсации кризисных явлений - в зависимости от степени жесткости условий", - резюмировал он.
Российские рубли. Архивное фото
17 августа 2018, 04:02
Дефолт 1998 года в России
41113137
Обсудить 4
РоссияАндрей КочетковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство финансов РФ (Минфин России)МоскваЭкономика
Рекомендуем
Здание Министерства обороны России
Минобороны предложило засекретить все сведения об оборонной сфере
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт назвал главное преимущество ракет Маска
Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин на церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в концертном зале Крокус Сити Холл
"Брак не продлится долго!" Пригожин рассказал об ультиматуме Валерии
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова
Заслуженная артистка России Валентина Легкоступова
"Это дикость!" Глызин назвал виновного в смерти Легкоступовой
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Турция пригрозила отозвать посла из ОАЭ
Девушка на станции Московского метрополитена
Вирусолог рассказал, сколько лет продлится масочный режим
Раковые клетки
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Тихановская объявила о создании совета по передаче власти в Белоруссии
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
Найдено неожиданное объяснение наркотикам в крови Ефремова
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от COVID-19
Дональд Трамп в медицинской маске
Трамп прокомментировал создание в России вакцины от коронавируса
Премьера фильма М. Вайсберга (НЕ)идеальный мужчина
Пригожин рассказал, на что тратит два миллиона рублей в месяц
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния