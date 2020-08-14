Эксперт назвал главное преимущество ракет Маска

МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Конкурентам Конкурентам Илона Маска стоит брать пример с того, как он достиг низкой стоимости ракет, но нужно иметь в виду, что секретом является отнюдь не их многоразовость, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, главный аналитик ассоциации "Цифровой транспорт и логистика" Андрей Ионин

Ранее владелец SpaceX Илон Маск упрекнул своего конкурента на внутреннем рынке США United Launch Alliance (ULA) в том, что его ракеты не многоразовые, а значит, налогоплательщики за них переплачивают. До этого стало известно, что в предстоящие пять лет 40% запусков Пентагона достанутся SpaceX, а 60% - традиционно доминировавшей на этом рынке ULA.

"Маск уже является безусловным и непререкаемым лидером на мировом рынке коммерческих запусков. Даже в перспективе лет пяти шансов никаких нет ни у кого, если они не поймут, как Маск этого всего достиг, не признают очевидное. Теперь Маск нацелился на даже более крупный рынок, куда чужих не пускают и где до настоящего времени был один игрок, потому что Boeing и Lokheed объединились и создали United Launch Alliance, то есть, по сути, монополию", - сказал РИА Новости Ионин.,

Он уточнил, что на самом деле Маску удается делать свои ракеты дешевыми за счет простых двигателей, так как цена двигателя обычно составляет до половины стоимости ракеты. Еще один фактор - отказ от кооперации, SpaceX все комплектующие изготавливает сама.

"Аргумент про многоразовость, который Маск использует, конечно, у всех на слуху, он лучше всего распиарен. Хотя, если быть честным, это не совсем про цену ракеты. Это такой PR-аргумент, но он наиболее понятен всем. Люди же не должны разбираться в экономике ракетостроения", - пояснил Ионин.

Эксперт подчеркнул, что цены на ракеты у SpaceX гораздо более выгодные, чем у ULA. Так, если многоразовый Falcon 9, который стоит на коммерческом рынке порядка 65 миллионов долларов, а для Пентагона пойдет за 100 миллионов, то даже менее грузоподъемная ракета Atlas V обходится военному ведомству США в 150-180 миллионов. Тяжелая ракета Delta IV стоит "вообще фантастические" 300 миллионов.