https://ria.ru/20200814/1575785015.html
Турция пригрозила отозвать посла из ОАЭ
Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ с Израилем, заявил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:02
2020-08-14T15:07
турция
оаэ
в мире
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https://ria.ru/20200813/1575759239.html
Сергей Смольников
Довольно странно, хочет отозвать посла из Эмиратов, а посла из Израиля он выходит не хочет отозвать.?
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/05/1568215485_0:131:3177:1918_1400x0_80_0_0_36cc84aef0bd8ff82cfe6004d6d6d626.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, оаэ, в мире
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Турция
может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ
с Израилем
, заявил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу.
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. В свою очередь, МИД Турции также осудил данное соглашение, назвав его игнорирующим волю палестинского народа.
"Если будет необходимо, мы можем отозвать нашего посла из Абу-Даби, потому что мы на стороне Палестины и ее права никому не сдадим", – сказал Эрдоган журналистам.
Соглашение с ОАЭ станет для Израиля третьим после аналогичных договоренностей с Египтом и Иорданией, заключенных в 1979 и 1994 годах. Израиль также заключал соглашение с Мавританией, которые ныне не действует, и временные соглашения с палестинцами. Власти ОАЭ назвали договоренность с Израилем "историческим дипломатическим достижением", заверив, что нормализация отношений с еврейским государством позволит им обеспечивать безопасность региона.