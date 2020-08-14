Турция пригрозила отозвать посла из ОАЭ

АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ Израилем , заявил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу.

Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. В свою очередь, МИД Турции также осудил данное соглашение, назвав его игнорирующим волю палестинского народа.

"Если будет необходимо, мы можем отозвать нашего посла из Абу-Даби, потому что мы на стороне Палестины и ее права никому не сдадим", – сказал Эрдоган журналистам.