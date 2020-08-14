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Турция пригрозила отозвать посла из ОАЭ
Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ с Израилем, заявил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:07
турция
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в мире
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https://ria.ru/20200813/1575759239.html
Довольно странно, хочет отозвать посла из Эмиратов, а посла из Израиля он выходит не хочет отозвать.?
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турция
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, оаэ, в мире

Турция пригрозила отозвать посла из ОАЭ

14:02 14.08.2020 (обновлено: 15:07 14.08.2020)
4308
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 14 авг - РИА Новости. Турция может отозвать своего посла из Абу-Даби в ответ на соглашение ОАЭ с Израилем, заявил президент страны Тайип Эрдоган в пятницу.
Ранее сообщалось, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации отношений. В совместном с США трехстороннем заявлении говорится, что Израиль по условиям сделки с ОАЭ временно отложит решение о распространении своего суверенитета на территории на Западном берегу реки Иордан. Также в ближайшие недели Израиль и ОАЭ подпишут ряд соглашений в сфере инвестиций, туризма, прямого авиасообщения, безопасности, телекоммуникаций и других. Палестинское руководство объявило о своем решительном неприятии и осуждении трехстороннего соглашения. В свою очередь, МИД Турции также осудил данное соглашение, назвав его игнорирующим волю палестинского народа.
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"Если будет необходимо, мы можем отозвать нашего посла из Абу-Даби, потому что мы на стороне Палестины и ее права никому не сдадим", – сказал Эрдоган журналистам.
Соглашение с ОАЭ станет для Израиля третьим после аналогичных договоренностей с Египтом и Иорданией, заключенных в 1979 и 1994 годах. Израиль также заключал соглашение с Мавританией, которые ныне не действует, и временные соглашения с палестинцами. Власти ОАЭ назвали договоренность с Израилем "историческим дипломатическим достижением", заверив, что нормализация отношений с еврейским государством позволит им обеспечивать безопасность региона.
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ТурцияОАЭВ мире
Популярные комментарии
Довольно странно, хочет отозвать посла из Эмиратов, а посла из Израиля он выходит не хочет отозвать.?
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С Сергей Смольников
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