Адвокат прокомментировала сообщения СМИ об отравлении рэпера Картрайта

"В СМИ появились какие-то сведения, что якобы у Кохал нашли информацию в ее ноутбуке, что она искала лекарство от сахарного диабета, которое в большом объеме могло бы привести к смерти. Но это опять очередные домыслы", - заявила адвокат.

Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, 3 августа ее арестовали на два месяца.