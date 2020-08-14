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https://ria.ru/20200814/1575784895.html
Адвокат прокомментировала сообщения СМИ об отравлении рэпера Картрайта
Информация СМИ о том, что Марина Кохал отравила своего мужа рэпера Энди Картрайта медицинским препаратом, является домыслами, сообщила РИА Новости адвокат Ирина РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T14:03
марина кохал
гибель украинского рэпера в петербурге
энди картрайт
ирина скурту
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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https://ria.ru/20200804/1575334320.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200812/1575707467.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575218086_0:98:1080:706_1400x0_80_0_0_895326e668eea2e30b0d108b3de964fc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марина кохал, гибель украинского рэпера в петербурге, энди картрайт, ирина скурту , следственный комитет россии (ск рф), происшествия

Адвокат прокомментировала сообщения СМИ об отравлении рэпера Картрайта

14:01 14.08.2020 (обновлено: 14:03 14.08.2020)
3254
© Фото : @kkkartrait/InstagramРэпер Энди Картрайт с женой
Рэпер Энди Картрайт с женой
© Фото : @kkkartrait/Instagram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Информация СМИ о том, что Марина Кохал отравила своего мужа рэпера Энди Картрайта медицинским препаратом, является домыслами, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Скурту.
Кохал обвиняют в убийстве Энди Картрайта. Ранее некоторые СМИ написали, что среди версий гибели артиста появилась версия его отравления медицинским препаратом.
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"В СМИ появились какие-то сведения, что якобы у Кохал нашли информацию в ее ноутбуке, что она искала лекарство от сахарного диабета, которое в большом объеме могло бы привести к смерти. Но это опять очередные домыслы", - заявила адвокат.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, 3 августа ее арестовали на два месяца.
Обвиняемая в убийстве мужа-рэпера Энди Картрайта Марина Кохал в Смольнинском районном суде в Санкт-Петербурге
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210107
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Марина КохалГибель украинского рэпера в ПетербургеЭнди КартрайтИрина СкуртуСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
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