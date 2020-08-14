Адвокат прокомментировала сообщения СМИ об отравлении рэпера Картрайта

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 авг - РИА Новости. Информация СМИ о том, что Марина Кохал отравила своего мужа рэпера Энди Картрайта медицинским препаратом, является домыслами, сообщила РИА Новости адвокат Ирина Скурту.
Кохал обвиняют в убийстве Энди Картрайта. Ранее некоторые СМИ написали, что среди версий гибели артиста появилась версия его отравления медицинским препаратом.
"В СМИ появились какие-то сведения, что якобы у Кохал нашли информацию в ее ноутбуке, что она искала лекарство от сахарного диабета, которое в большом объеме могло бы привести к смерти. Но это опять очередные домыслы", - заявила адвокат.
По данным СК, Кохал не позднее 29 июля в квартире дома по Невскому проспекту в ходе конфликта, "внезапно возникшего на почве личных неприязненных отношений, не установленным следствием способом причинила смерть своему супругу".
Кохал задержали 31 июля: фрагменты тела Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) в их квартире были упакованы в пять пакетов. Женщина заявила, что после смерти мужа - как она предположила, от передозировки наркотиков - расчленила тело, чтобы скрыть это обстоятельство и представить все так, будто он пропал. Однако следствие предъявило ей обвинение в убийстве, 3 августа ее арестовали на два месяца.
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