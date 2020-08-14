Молдавские фермеры заблокировали трассу под Кишиневом

КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Молдавские фермеры, которые приехали к столице республики из ряда районов страны на тракторах, заблокировали трассу Кишинев - Леушены, они требуют, чтобы их пустили к столице, передает корреспондент РИА Новости.

На этой неделе фермеры организовали протесты в разных районах Молдавии и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они просят власти оказать им помощь после потери урожая по причине засухи и града. В четверг две колонны тракторов выдвинулись в сторону Кишинева , однако были остановлены сотрудниками полиции, в итоге было решено продолжить протест утром в пятницу. Одна из групп фермеров въехала в Кишинев, их разместили на ночь под мостом в районе Телецентр, вторая группа осталась на въезде в столицу. Мэрия Кишинева разрешила протестующим проводить манифестации возле Южного автовокзала, но без участия техники.

"Мы завели трактора, чтобы ехать в Кишинев, пустите нас к Южному автовокзалу, куда мы должны были приехать с самого начала, сейчас полиция своими машинами заблокировала нам дорогу и мы перекрыли трассу Кишинев - Леушены", - сказал журналистам один из протестующих.

Несколько десятков тракторов перекрыли трассу, заблокировав движение транспорта, водители постоянно сигналят, создавая непрерывный шум.

Фермеры требуют, чтобы власти втрое увеличили обещанные компенсации за каждый пострадавший гектар зерновых, сейчас власти готовы выделить около 60 долларов. Также аграрии настаивают на упрощении процедуры предоставления субвенций, введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве и получении сертификатов о форс-мажоре. Последнее позволит им реструктурировать кредитные соглашения.