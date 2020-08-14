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Молдавские фермеры заблокировали трассу под Кишиневом
Молдавские фермеры, которые приехали к столице республики из ряда районов страны на тракторах, заблокировали трассу Кишинев - Леушены, они требуют, чтобы их... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:59
молдавия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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молдавия, кишинев, в мире

Молдавские фермеры заблокировали трассу под Кишиневом

13:59 14.08.2020
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© Depositphotos / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе
© Depositphotos / Leonid Andronov
КИШИНЕВ, 14 авг - РИА Новости. Молдавские фермеры, которые приехали к столице республики из ряда районов страны на тракторах, заблокировали трассу Кишинев - Леушены, они требуют, чтобы их пустили к столице, передает корреспондент РИА Новости.
На этой неделе фермеры организовали протесты в разных районах Молдавии и вывели сельхозтехнику на трассы страны, они просят власти оказать им помощь после потери урожая по причине засухи и града. В четверг две колонны тракторов выдвинулись в сторону Кишинева, однако были остановлены сотрудниками полиции, в итоге было решено продолжить протест утром в пятницу. Одна из групп фермеров въехала в Кишинев, их разместили на ночь под мостом в районе Телецентр, вторая группа осталась на въезде в столицу. Мэрия Кишинева разрешила протестующим проводить манифестации возле Южного автовокзала, но без участия техники.
"Мы завели трактора, чтобы ехать в Кишинев, пустите нас к Южному автовокзалу, куда мы должны были приехать с самого начала, сейчас полиция своими машинами заблокировала нам дорогу и мы перекрыли трассу Кишинев - Леушены", - сказал журналистам один из протестующих.
Несколько десятков тракторов перекрыли трассу, заблокировав движение транспорта, водители постоянно сигналят, создавая непрерывный шум.
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Фермеры требуют, чтобы власти втрое увеличили обещанные компенсации за каждый пострадавший гектар зерновых, сейчас власти готовы выделить около 60 долларов. Также аграрии настаивают на упрощении процедуры предоставления субвенций, введении чрезвычайного положения в сельском хозяйстве и получении сертификатов о форс-мажоре. Последнее позволит им реструктурировать кредитные соглашения.
По данным государственной гидрометеорологической службы Молдавии, прошедшая зима в республике была "аномально теплой и с недобором осадков". На большей части страны за зиму выпало от 40% до 70% нормы осадков. Весной засуха была зарегистрирована на половине территории страны, в мае в республике прошли обильные дожди, однако они сопровождались градом, из-за чего пострадал урожай. Нехватка дождей летом негативно сказалась на урожае кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы, пострадал урожай зерновых.
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