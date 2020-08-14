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Региональные этапы конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в восьми городах РФ
Региональные этапы всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в смешанном очно-дистанционном формате в крупнейших IT-хабах страны – Москве,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:59
россия
сергей плуготаренко
алексей комиссаров
общество
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РИА Новости
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353
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россия, сергей плуготаренко, алексей комиссаров, общество

Региональные этапы конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в восьми городах РФ

13:59 14.08.2020
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© РИА Новости / Максим БогодвидЖенщина работает за компьютером
Женщина работает за компьютером
© РИА Новости / Максим Богодвид
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональные этапы всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в смешанном очно-дистанционном формате в крупнейших IT-хабах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке, сообщил на пресс-конференции по итогам первого этапа соревнований генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
При этом, по его словам, подключиться к конкурсу и принять в нем участие смогут IT-специалисты со всей России. Кроме того, во время мероприятий будут проходить встречи с первыми лицами регионов и руководителями и представителями IT-индустрии.
Как отметил Комиссаров, благодаря онлайн-формату первый этап соревнований собрал более 16,5 тысячи специалистов цифровой отрасли, которые совместно смогли предложить почти 5 тысяч IT-решений.
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Еще одним преимуществом дистанционного формата стало то, что средний возраст участников составил 25 лет. По словам организаторов, это значит, что к конкурсу подключились состоявшиеся профессионалы, которые, возможно, не нашли бы свободного времени, если бы мероприятие проходило в традиционном виде.
Самыми популярными направлениями работы стали digital, big data, искусственный интеллект, цифровизация производства, ресурсное управление, инфраструктура и связь. По оценке уже поступивших заявок ожидается, что на региональных полуфиналах самыми популярными направлениями станут интернет вещей, кибербезопасность и все, что связано с маркетинговыми инструментами для привлечения клиентов и взаимодействия с ними.
"Самое главное для нас – даже не количество поданных заявок, а польза для самих участников, для наших партнеров и заказчиков. Мы рассчитываем, что большая часть решений, предложенных участниками, дойдет до реализации. Мы со своей стороны будем помогать, поддерживать и способствовать воплощению этих проектов. И надеемся, что конкурс станет хорошим стартом и отправной точкой для многих наших участников", – подчеркнул Комиссаров.
При этом организаторы отметили, что результатом работы участников конкурса должен быть не прототип, не идея, а программный код, то есть те решения, которые уже завтра могут быть внедрены и запущены.
Как заявил руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, основные цели соревнований – это создание центров притяжений IT-сообщества в регионах, решение кадрового вопроса в цифровой сфере и влияние на развитие цифровых компетенций в субъектах РФ, не только удержание людей в регионах, но и изменение отношения местной власти к тому, как нужно работать с IT-сообществом.
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Кроме того, конкурс дает возможность бизнесу с меньшими затратами опробовать и внедрить современные технологические решения.
"Хакатоны сегодня – это драйвер роста для корпораций, госсектора, представителей малого и среднего бизнеса, поскольку построить и внедрить свой собственный цифровой центр оптимизации – это долгий и крайне дорогостоящий процесс. А вот валидировать с помощью хакатона идеи, которые могут появиться в компании, получить варианты решений, которые могли бы и не возникнуть в корпоративной среде, – это быстро и эффективно. И я считаю, этим нужно пользоваться", – отметил Плуготаренко.
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РоссияСергей ПлуготаренкоАлексей КомиссаровОбщество
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