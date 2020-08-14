Региональные этапы конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в восьми городах РФ

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Региональные этапы всероссийского конкурса "Цифровой прорыв" пройдут в смешанном очно-дистанционном формате в крупнейших IT-хабах страны – Москве, Санкт-Петербурге, Пятигорске, Минеральных Водах, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Екатеринбурге и Владивостоке, сообщил на пресс-конференции по итогам первого этапа соревнований генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.

При этом, по его словам, подключиться к конкурсу и принять в нем участие смогут IT-специалисты со всей России. Кроме того, во время мероприятий будут проходить встречи с первыми лицами регионов и руководителями и представителями IT-индустрии.

Как отметил Комиссаров, благодаря онлайн-формату первый этап соревнований собрал более 16,5 тысячи специалистов цифровой отрасли, которые совместно смогли предложить почти 5 тысяч IT-решений.

Еще одним преимуществом дистанционного формата стало то, что средний возраст участников составил 25 лет. По словам организаторов, это значит, что к конкурсу подключились состоявшиеся профессионалы, которые, возможно, не нашли бы свободного времени, если бы мероприятие проходило в традиционном виде.

Самыми популярными направлениями работы стали digital, big data, искусственный интеллект, цифровизация производства, ресурсное управление, инфраструктура и связь. По оценке уже поступивших заявок ожидается, что на региональных полуфиналах самыми популярными направлениями станут интернет вещей, кибербезопасность и все, что связано с маркетинговыми инструментами для привлечения клиентов и взаимодействия с ними.

"Самое главное для нас – даже не количество поданных заявок, а польза для самих участников, для наших партнеров и заказчиков. Мы рассчитываем, что большая часть решений, предложенных участниками, дойдет до реализации. Мы со своей стороны будем помогать, поддерживать и способствовать воплощению этих проектов. И надеемся, что конкурс станет хорошим стартом и отправной точкой для многих наших участников", – подчеркнул Комиссаров.

При этом организаторы отметили, что результатом работы участников конкурса должен быть не прототип, не идея, а программный код, то есть те решения, которые уже завтра могут быть внедрены и запущены.

Как заявил руководитель конкурса "Цифровой прорыв", директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко, основные цели соревнований – это создание центров притяжений IT-сообщества в регионах, решение кадрового вопроса в цифровой сфере и влияние на развитие цифровых компетенций в субъектах РФ, не только удержание людей в регионах, но и изменение отношения местной власти к тому, как нужно работать с IT-сообществом.

Кроме того, конкурс дает возможность бизнесу с меньшими затратами опробовать и внедрить современные технологические решения.