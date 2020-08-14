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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575784636.html
В Минске сотрудники метро поддержали протестующих
Сотрудники минского метро вышли на площадь Ленина поддержать протестующих против официальных результатов выборов президента Белоруссии, передает корреспондент... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T15:28
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

В Минске сотрудники метро поддержали протестующих

13:57 14.08.2020 (обновлено: 15:28 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Сотрудники минского метро вышли на площадь Ленина поддержать протестующих против официальных результатов выборов президента Белоруссии, передает корреспондент РИА Новости.
Порядка пятидесяти молодых людей в форме работников метрополитена собрались на выходе из станции "площадь Ленина", они подняли руки вверх с жестом указательным и средним пальцем - "виктория, победа". Акция продолжалась недолго. Как пояснил РИА Новости один из участников, сотрудники воспользовались обеденным перерывом, чтобы поддержать протестующих. "Работу бросать нельзя, мы все-таки метро. У нас обед. Поесть не успеваем, но это не главное сейчас", - рассказал молодой человек.
На просьбу продемонстрировать удостоверение, чтобы подтвердить принадлежность к предприятию, он показал красную корочку с печатью отдела кадров минского метро.
На акции также присутствовала представитель профсоюза, которая не пожелала назвать себя. Собравшиеся обратились к ней с призывом выразить официальную позицию профсоюза об озвученных результатах выборов, которые они подвергают сомнению. Та отвечала неопределенно, некоторые метростроевцы продолжали настаивать и требовать заявления об отвержении победы президента Белоруссии Александра Лукашенко, но добиться однозначного ответа от представителя профорганизации им не удалось.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
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Присутствовал на мероприятии и мужчина, который назвался сотрудником отдела кадров, отказавшись сообщить свою фамилию и должность. Он призывал собравшихся к спокойствию. Обеденный перерыв закончился и пора расходится, настаивал мужчина. "Главное. Отработать сегодня до конца дня", - сказал он.
Акция прошла мирно, закончилась без происшествий. Собравшиеся на другой стороне протестующие из числа минчан поддержали сотрудников метрополитена аплодисментами и криками "спасибо". Милиции в районе площади Ленина заметно не было.
Сотрудники метрополитена после акции спустились в подземку, чтобы проследовать к рабочим местам.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, около 6 тысяч человек было задержано. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни людей, среди них 103 сотрудника правоохранительных органов. Один протестующий, по данным МВД, погиб, пытаясь бросить в милицию самодельное взрывное устройство.
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Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
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