https://ria.ru/20200814/1575783982.html
Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине
Вакцину от коронавируса ждут в медицинских кругах, большинство медиков хотели бы сделать прививку, так как вакцина – это лучшее средство для профилактики... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:44
2020-08-14T13:59
владимир чуланов
коронавирус в россии
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коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575780598.html
https://ria.ru/20200814/1575777962.html
Наталья Ворова
Что ж вы врете то? Как такое можно вообще написать, что все медики ждут вакцину. Да почти ВСЕ медики против этой недовакцины!!
40
Нефертити Васильевна Фишман
Отечественная вакцина это просто здорово! Вот только с названием не угадали, надо было бы гораздо ярче - "Спутник Новичка". Это штоб прозападные чистоплюи на него не претендовали, а лечились бы по-старинке: крапивой и подорожником...
28
10
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_0:0:1234:694_1400x0_80_0_0_4662839d155172eafc9b66a389ba19db.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Вакцину от коронавируса
ждут в медицинских кругах, большинство медиков хотели бы сделать прививку, так как вакцина – это лучшее средство для профилактики заболевания, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов
.
Ранее издание РБК
опубликовало данные опроса сервиса "Справочник врача", согласно которому большинство медиков не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную центром Гамалеи.
"В медицинских кругах, мы, наоборот, очень ждем эту вакцину, большинство, как раз хотели бы вакцинироваться. Все спрашивают, когда вакцина станет доступной, потому что все-таки вакцина - это лучшее средство для профилактики, никто не придумал ничего другого", - сказал Чуланов.
Он отметил, что наличие вакцины – это большой плюс, ее очень ждали, тем более что она разработана на хорошо изученной платформе, а медики вынуждены работать в условиях повышенного риска заражения.
Чуланов отметил, что сам пока не успел еще получить вакцину, но как только появится такая возможность, сделает себе прививку.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев
сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.