Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вакцину от Вакцину от коронавируса ждут в медицинских кругах, большинство медиков хотели бы сделать прививку, так как вакцина – это лучшее средство для профилактики заболевания, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов

Ранее издание РБК опубликовало данные опроса сервиса "Справочник врача", согласно которому большинство медиков не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную центром Гамалеи.

"В медицинских кругах, мы, наоборот, очень ждем эту вакцину, большинство, как раз хотели бы вакцинироваться. Все спрашивают, когда вакцина станет доступной, потому что все-таки вакцина - это лучшее средство для профилактики, никто не придумал ничего другого", - сказал Чуланов.

Он отметил, что наличие вакцины – это большой плюс, ее очень ждали, тем более что она разработана на хорошо изученной платформе, а медики вынуждены работать в условиях повышенного риска заражения.

Чуланов отметил, что сам пока не успел еще получить вакцину, но как только появится такая возможность, сделает себе прививку.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.