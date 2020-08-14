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Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине
Вакцину от коронавируса ждут в медицинских кругах, большинство медиков хотели бы сделать прививку, так как вакцина – это лучшее средство для профилактики... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:59
владимир чуланов
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
кирилл дмитриев
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
общество
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https://ria.ru/20200814/1575777962.html
Что ж вы врете то? Как такое можно вообще написать, что все медики ждут вакцину. Да почти ВСЕ медики против этой недовакцины!!
40
Отечественная вакцина это просто здорово! Вот только с названием не угадали, надо было бы гораздо ярче - "Спутник Новичка". Это штоб прозападные чистоплюи на него не претендовали, а лечились бы по-старинке: крапивой и подорожником...
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0c/1575682061_0:0:1234:694_1400x0_80_0_0_4662839d155172eafc9b66a389ba19db.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир чуланов, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество

Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине

13:44 14.08.2020 (обновлено: 13:59 14.08.2020)
46931
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. ГамалеиПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© РИА Новости / пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Вакцину от коронавируса ждут в медицинских кругах, большинство медиков хотели бы сделать прививку, так как вакцина – это лучшее средство для профилактики заболевания, сообщил РИА Новости главный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов.
Ранее издание РБК опубликовало данные опроса сервиса "Справочник врача", согласно которому большинство медиков не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную центром Гамалеи.
"В медицинских кругах, мы, наоборот, очень ждем эту вакцину, большинство, как раз хотели бы вакцинироваться. Все спрашивают, когда вакцина станет доступной, потому что все-таки вакцина - это лучшее средство для профилактики, никто не придумал ничего другого", - сказал Чуланов.
Он отметил, что наличие вакцины – это большой плюс, ее очень ждали, тем более что она разработана на хорошо изученной платформе, а медики вынуждены работать в условиях повышенного риска заражения.
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
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Чуланов отметил, что сам пока не успел еще получить вакцину, но как только появится такая возможность, сделает себе прививку.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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77910141
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Владимир ЧулановКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Что ж вы врете то? Как такое можно вообще написать, что все медики ждут вакцину. Да почти ВСЕ медики против этой недовакцины!!
14 августа, 14:14
Наталья Ворова
17020021
Отечественная вакцина это просто здорово! Вот только с названием не угадали, надо было бы гораздо ярче - "Спутник Новичка". Это штоб прозападные чистоплюи на него не претендовали, а лечились бы по-старинке: крапивой и подорожником...
14 августа, 13:59
Нефертити Васильевна Фишман
1170109
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