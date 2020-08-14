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Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова
Пресненский суд Москвы получил из Боткинской больницы ответ на запрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:47
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
происшествия
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https://ria.ru/20200813/1575745261.html
https://ria.ru/20200812/1575685329.html
Диагноз должны были ставить не врачи Боткинской больницы, а врач тюремной больницы.
19
Сколько стоило уведомление?
14
7
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0b/1575643728_0:0:3069:1726_1400x0_80_0_0_5f1a34a9e95a96f24509ceedf218a8a8.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия

Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова

13:44 14.08.2020 (обновлено: 13:47 14.08.2020)
7572
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАктера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы получил из Боткинской больницы ответ на запрос о состоянии здоровья актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде.
"Ответ на запрос поступил в суд, но сообщить его содержание я не могу", - сказала пресс-секретарь суда Лела Кокая.
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
13 августа, 16:16
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
После того, как во вторник Ефремова из Пресненского горсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не наладится. Подробностей он не знает - последний раз говорил с врачами два дня назад, а затем улетел в командировку. Тогда ему сказали, что у актера инсульт, но официального подтверждения он не дождался. Адвокат также осудил тех, кто посчитал госпитализацию Ефремова "спектаклем", напомнив, что диагноз поставили "врачи и ученые Боткинской больницы".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
12 августа, 12:15
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
41026551
Обсудить 7
Эльман ПашаевМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Популярные комментарии
Диагноз должны были ставить не врачи Боткинской больницы, а врач тюремной больницы.
14 августа, 13:51
Владимир Ф. Быченков
1510003
Сколько стоило уведомление?
14 августа, 13:51
Егор Панкратов
1110002
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