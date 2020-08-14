Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским

Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин

"Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским

Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.

"Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды", - призвал глава государства.

Он добавил, что "предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть".