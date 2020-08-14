https://ria.ru/20200814/1575783329.html
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:32
2020-08-14T13:44
россия
александр цыбульский
владимир путин
архангельск
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельск, экономика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин
.
"Все-таки в Архангельске
уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским
.
Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.
"Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды", - призвал глава государства.
Он добавил, что "предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть".
"У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство растет. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать", - отметил Путин.