Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575783329.html
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:44
россия
александр цыбульский
владимир путин
архангельск
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783850_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_11ae16512a4e475ca0035b8c29e5c3ab.jpg
https://ria.ru/20200630/1573692549.html
4
россия
архангельск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783850_0:321:3072:2048_1400x0_80_0_0_11ae16512a4e475ca0035b8c29e5c3ab.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783850_294:512:2342:2048_1400x0_80_0_0_1801b0d368522f64f47734f0be8f92ef.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575783850_453:538:1963:2048_1400x0_80_0_0_785cb67b9510dcaede5e809421c973ba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр цыбульский, владимир путин, архангельск, экономика

Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин

13:32 14.08.2020 (обновлено: 13:44 14.08.2020)
1472
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с временно исполняющим обязанности губернатора Архангельской области Александром Цыбульским
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Уровень безработицы в России немного подрос, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Все-таки в Архангельске уровень безработицы, у нас в целом в стране немного подрос уровень безработицы, но в Архангельске подрос чуть больше, чем в среднем по стране", - сказал Путин на встрече с врио главы Архангельской области Александром Цыбульским.
Президент отметил, что до тех пор, пока новые рабочие места не созданы, нужно обратить внимание на тех людей, которые оказались временно без работы.
"Вы знаете, что в этой связи нужно делать по целому ряду направлений. Я вас прошу на это обратить внимание и сосредоточить на этом внимание не только ваше личное, но всей вашей команды", - призвал глава государства.
Посетители на ярмарке вакансий
30 июня, 16:20Распространение нового коронавируса
В МОТ спрогнозировали значительный рост числа безработных к концу года
Он добавил, что "предпосылки для того, чтобы эффективно решать эти вопросы, безусловно, есть".
"У вас и ВРП темпами большими, чем в среднем по России, и промышленное производство растет, и сельское хозяйство растет. В целом ситуация неплохо выглядит и по финансам, так что база неплохая, она имеется, и ее нужно эффективно использовать", - отметил Путин.
31422330
Обсудить 4
РоссияАлександр ЦыбульскийВладимир ПутинАрхангельскЭкономика
Рекомендуем
Здание Государственной Думы РФ
Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов
Очередь у банкомата в центре Москвы. 17 августа 1998
Эксперты оценили возможность нового дефолта в России
Актера Михаила Ефремова госпитализируют из здания Пресненского суда города Москвы, где должно было пройти заседание по делу о ДТП со смертельным исходом
Врачи уведомили суд о состоянии Ефремова
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко призвал найти замену маскам для защиты школьников от COVID-19
Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов на избирательном участке в Минске в единый день голосования в Белоруссии
ЦИК Белоруссии объявил о победе Лукашенко на выборах президента
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
Прогулочные катера во время разведения Дворцового моста в Санкт-Петербурге
Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
Президент РФ Владимир Путин
Путину доверяют 65,1% россиян, показал опрос ВЦИОМ
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
В Минске сотрудники метро поддержали протестующих
Первый пилотируемый запуск корабля Crew Dragon, созданного компанией SpaceX Илона Маска
Эксперт назвал главное преимущество ракет Маска
Раковые клетки
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Инфекционист прокомментировал результаты опроса врачей по вакцине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:18Врач объяснил, как снизить вред от сидячей работы
04:10В МЧС дали рекомендации по вождению автомобиля в сильный дождь
04:04Пашаев прокомментировал документ с признанием Ефремовым вины в ДТП
03:59Постпред РФ заявил о провале попытки США продлить эмбарго против Ирана
03:45Украинского священника выгнали из автобуса за слова о "российской попсе"
03:26Трамп издал новый указ, ограничивающий работу TikTok в США
03:24Небензя объяснил, почему РФ проголосовала против резолюции США по Ирану
03:20Эксперт рассказал, как обнаружить скрытую камеру дома, в отеле или офисе
03:17Постпред Ирана заявил, что США оказались в изоляции в Совбезе ООН
03:11Эксперты рассказали, как не лишиться денег из-за "подарочных бонусов"
03:11Названы самые эффективные способы замедлить старение мозга
03:09Источник: запуск спутника "Глонасс" нового поколения с Плесецка отложили
03:04В Минпросвещения рассказали, в каких случаях детей могут изъять из семьи
02:18Эксперт рассказал, как уменьшить вред от Wi-Fi в обычной квартире
02:17Алексей Учитель: остается гадать, что бы Цой написал в наши дни
02:05Сахар в детском питании признали опасным для взрослых
02:03Елена Малышева застряла в США
01:53Пентагон объяснил создание рабочей группы по изучению НЛО
01:35Джигурда высмеял слова Пригожина о трате двух миллионов рублей в месяц
01:32США одобрили продажи F-16 на $62 миллиарда
Лента новостейМолния