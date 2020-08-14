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На Алтае спасли туристку, провалившуюся в расщелину ледника
Туристка выжила после падения в расщелину в районе ледника "Ак-Тру" Республики Алтай, сообщают в республиканском МЧС. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:37
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туризм, новости - туризм, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика алтай

На Алтае спасли туристку, провалившуюся в расщелину ледника

13:37 14.08.2020
307
CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped imageГора Белуха на Алтае
Гора Белуха на Алтае
CC BY-SA 4.0 / Dukvink / Гора Белуха: Кош-Агачский район, Алтай / Cropped image
БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Туристка выжила после падения в расщелину в районе ледника "Ак-Тру" Республики Алтай, сообщают в республиканском МЧС.
В ведомстве отметили, что сообщение о происшествии и о требующейся помощи поступило спасателям в 15 часов 13 августа. Как оказалось, туристическая группа не была зарегистрирована. "Силами альпинистов-инструкторов альплагеря в 17 часов туристка поднята на поверхность, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.
Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и число участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.
Ранее в регионе уже произошло не менее десяти происшествий с туристами. В частности, 35-летняя жительница Алтайского края скончалась от болезни сердца в урочище "Ак-Кем" у подножия горы Белуха, а 36-летняя москвичка утонула во время сплава по реке Шавла - катамаран перевернулся.
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