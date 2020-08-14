На Алтае спасли туристку, провалившуюся в расщелину ледника

БАРНАУЛ, 14 авг - РИА Новости. Туристка выжила после падения в расщелину в районе ледника "Ак-Тру" Республики Алтай, сообщают в республиканском МЧС.

В ведомстве отметили, что сообщение о происшествии и о требующейся помощи поступило спасателям в 15 часов 13 августа. Как оказалось, туристическая группа не была зарегистрирована. "Силами альпинистов-инструкторов альплагеря в 17 часов туристка поднята на поверхность, в медицинской помощи не нуждается", - говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и число участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. Ответственный сотрудник ведомства в субъекте РФ обязан обработать заявку в течение одного рабочего дня, после чего передать сведения в спасательное подразделение, в зоне ответственности которого планируется маршрут.