https://ria.ru/20200814/1575783056.html
В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:26
2020-08-14T13:35
екатеринбург
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200213/1564659552.html
Владимир Затула
Предлагаю купюру 230 руб.- минимальная цена за 0,5 литра водки - это было бы удобно.:))
35
Александр Закупин
У депутата других забот нет что-ли, дурацкий запрос
13
23
екатеринбург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549686_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6beac2dd36fa574001c77500455d9964.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
екатеринбург, общество