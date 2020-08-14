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В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:35
екатеринбург
общество
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https://radiosputnik.ria.ru/20200213/1564659552.html
Предлагаю купюру 230 руб.- минимальная цена за 0,5 литра водки - это было бы удобно.:))
35
У депутата других забот нет что-ли, дурацкий запрос
13
23
екатеринбург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155954/96/1559549686_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_6beac2dd36fa574001c77500455d9964.jpg
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https://cdn21.img.ria.ru/images/155954/96/1559549686_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_23adbf345263d13096ced27f9d161a82.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
екатеринбург, общество

В России предложили ввести 300-рублевую купюру

13:26 14.08.2020 (обновлено: 13:35 14.08.2020)
7914
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Депутат гордумы Екатеринбурга Андрей Пирожков предложил ввести в обращение купюру номиналом в 300 рублей.
"Направил обращение в Центральный Банк с просьбой выпустить купюру с темой, посвященной Уралу, приурочив выпуск к 300-летию города Екатеринбурга", - написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Пирожков разместил три возможных варианта внешнего вида банкноты. На первом изображено здание администрации города, на втором – Екатеринбургский цирк имени Филатова, на третьем – дом купца Севастьянова.
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36591224121
Обсудить 23
ЕкатеринбургОбщество
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Предлагаю купюру 230 руб.- минимальная цена за 0,5 литра водки - это было бы удобно.:))
14 августа, 13:59
Владимир Затула
17140004
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