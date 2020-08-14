https://ria.ru/20200814/1575782867.html
Новая транспортная развязка открыта в Тюмени в день рождения области
Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:21
2020-08-14T13:21
тюменская область
тюменская область
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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тюменская область, общество
ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости.
Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", открыта в Тюмени
в день 76-й годовщины со дня образования региона, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области
.
"Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для города, она решит много проблем. Это логическое продолжение нашего проекта расшивки сложных транспортных узлов на улице Мельникайте", - привели в пресс-службе слова губернатора области Александра Моора на церемонии открытия.
Развязка включает путепровод по улице 30 лет Победы протяженностью более 163 метров с четырьмя полосами движения, а также съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Надземный переход оборудован лифтами для маломобильных групп населения.
Как отметил Моор, несмотря на пандемию, все планы по строительству дорожных развязок, реконструкции и ремонту дорог в этом году в области будут выполнены.
"У нас большая программа по капитальному ремонту дорог в муниципалитетах. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют свыше 170 километров транспортных магистралей. За счет бюджетных средств еще 390 километров региональных дорог будут приведены в нормативное состояние",- уточнил Моор.