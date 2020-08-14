Новая транспортная развязка открыта в Тюмени в день рождения области

ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", открыта в Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", открыта в Тюмени в день 76-й годовщины со дня образования региона, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области

"Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для города, она решит много проблем. Это логическое продолжение нашего проекта расшивки сложных транспортных узлов на улице Мельникайте", - привели в пресс-службе слова губернатора области Александра Моора на церемонии открытия.

Развязка включает путепровод по улице 30 лет Победы протяженностью более 163 метров с четырьмя полосами движения, а также съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Надземный переход оборудован лифтами для маломобильных групп населения.

Как отметил Моор, несмотря на пандемию, все планы по строительству дорожных развязок, реконструкции и ремонту дорог в этом году в области будут выполнены.