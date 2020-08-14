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Тюменская область
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Новая транспортная развязка открыта в Тюмени в день рождения области
Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги",... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:21
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тюменская область, общество

Новая транспортная развязка открыта в Тюмени в день рождения области

13:21 14.08.2020
37
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВиды Тюмени
Виды Тюмени
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ТЮМЕНЬ, 14 авг - РИА Новости. Новая транспортная развязка на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы, построенная в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", открыта в Тюмени в день 76-й годовщины со дня образования региона, сообщает пресс-служба губернатора Тюменской области.
"Стало доброй традицией дарить такие подарки в день рождения Тюменской области. Новая развязка очень важна для города, она решит много проблем. Это логическое продолжение нашего проекта расшивки сложных транспортных узлов на улице Мельникайте", - привели в пресс-службе слова губернатора области Александра Моора на церемонии открытия.
Развязка включает путепровод по улице 30 лет Победы протяженностью более 163 метров с четырьмя полосами движения, а также съезды, надземный и наземные пешеходные переходы. Надземный переход оборудован лифтами для маломобильных групп населения.
Как отметил Моор, несмотря на пандемию, все планы по строительству дорожных развязок, реконструкции и ремонту дорог в этом году в области будут выполнены.
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"У нас большая программа по капитальному ремонту дорог в муниципалитетах. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют свыше 170 километров транспортных магистралей. За счет бюджетных средств еще 390 километров региональных дорог будут приведены в нормативное состояние",- уточнил Моор.
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