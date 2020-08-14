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Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов
Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пятницу направил запросы в уполномоченные органы РФ - министерство... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:37
василий пискарев
госдума рф
вячеслав володин
общество
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василий пискарев, госдума рф, вячеслав володин, общество

Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов

13:20 14.08.2020 (обновлено: 13:37 14.08.2020)
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пятницу направил запросы в уполномоченные органы РФ - министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о возможном наличии у ряда депутатов Госдумы двойного гражданства.
Ранее соответствующее поручение было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке", - сказал Пискарев журналистам.
Он напомнил, что "запрет на наличие иностранного гражданства, вида на жительство, а также иных документов, разрешающих постоянное проживание в иностранном государстве для депутатов, сенаторов и других должностных лиц, является нормой Конституции РФ".
Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную Думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
В середине июля Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства. В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства, который есть в распоряжении РИА Новости, упомянуты 14 депутатов Госдумы.
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