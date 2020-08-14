Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов

"Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке", - сказал Пискарев журналистам.

Он напомнил, что "запрет на наличие иностранного гражданства, вида на жительство, а также иных документов, разрешающих постоянное проживание в иностранном государстве для депутатов, сенаторов и других должностных лиц, является нормой Конституции РФ".

Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную Думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.