Госдума направила запросы о двойном гражданстве депутатов

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в пятницу направил запросы в уполномоченные органы РФ - министерство иностранных дел, министерство внутренних дел, Федеральную службу безопасности и Службу внешней разведки о возможном наличии у ряда депутатов Госдумы двойного гражданства.
Ранее соответствующее поручение было дано председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
"Соответствующие запросы направлены. Проверка будет проведена всесторонне, полно и объективно. О ее результатах будет доложено в установленном порядке", - сказал Пискарев журналистам.
Он напомнил, что "запрет на наличие иностранного гражданства, вида на жительство, а также иных документов, разрешающих постоянное проживание в иностранном государстве для депутатов, сенаторов и других должностных лиц, является нормой Конституции РФ".
Впервые тема двойного гражданства депутатов была затронута на пленарном заседании в середине апреля. Тогда Володин в ответ на реплику одного из депутатов предложил проверить на наличие американского гражданства депутата от КПРФ Дениса Парфенова. Парфенов в свою очередь заявил, что проверять нужно "всю Государственную Думу", в том числе фракцию "Единая Россия", у депутатов которой, по данным из соцсетей, есть иностранное гражданство.
В середине июля Парфенов сообщил, что направил депутатские запросы в ряд государственных структур с просьбой проверить некоторых чиновников, в том числе и депутатов палаты от "Единой России", на вопрос наличия второго гражданства. В запросе Парфенова о проверке двойного гражданства, который есть в распоряжении РИА Новости, упомянуты 14 депутатов Госдумы.