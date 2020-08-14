В Челябинской области планируют привить от гриппа около 60% населения

ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область в текущем году планирует увеличить число привитых от гриппа жителей до 60%, в прошлом году этот показатель составлял 48%, сообщила в пятницу первый замгубернатора Ирина Гехт.

В пятницу Челябинск посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов , он побывал в областном перинатальном центре и лицее №11.

"Сейчас мы активно занялись кампанией по вакцинации от гриппа. Если в прошлом году по региону было 48% провакцинировано, то в этом году задача 60%, и 75% - группа риска", - сказала Гехт, обращаясь к Цуканову при посещении перинатального центра.

По мнению Цуканова, в настоящее время власти должны понимать, что от осенней вакцинации зависит многое, в том числе возможные риски второй волны коронавирусной инфекции. "Просьба привить максимальное количество граждан", - добавил он.

Губернатор Алексей Текслер уточнил, обращаясь к Цуканову, что власти региона держат данную ситуацию на контроле.