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В Челябинской области планируют привить от гриппа около 60% населения
Челябинская область в текущем году планирует увеличить число привитых от гриппа жителей до 60%, в прошлом году этот показатель составлял 48%, сообщила в пятницу РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:20
2020-08-14T13:20
челябинская область
алексей текслер
здоровье - общество
николай цуканов
челябинск
челябинская область
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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алексей текслер, здоровье - общество, николай цуканов, челябинск, челябинская область, общество
ЧЕЛЯБИНСК, 14 авг – РИА Новости. Челябинская область
в текущем году планирует увеличить число привитых от гриппа жителей до 60%, в прошлом году этот показатель составлял 48%, сообщила в пятницу первый замгубернатора Ирина Гехт.
В пятницу Челябинск
посетил полномочный представитель президента РФ в УрФО Николай Цуканов
, он побывал в областном перинатальном центре и лицее №11.
"Сейчас мы активно занялись кампанией по вакцинации от гриппа. Если в прошлом году по региону было 48% провакцинировано, то в этом году задача 60%, и 75% - группа риска", - сказала Гехт, обращаясь к Цуканову при посещении перинатального центра.
По мнению Цуканова, в настоящее время власти должны понимать, что от осенней вакцинации зависит многое, в том числе возможные риски второй волны коронавирусной инфекции. "Просьба привить максимальное количество граждан", - добавил он.
Губернатор Алексей Текслер
уточнил, обращаясь к Цуканову, что власти региона держат данную ситуацию на контроле.
Ранее глава региона на оперштабе по профилактике гриппа и ОРВИ пояснял, что осенне-зимний период - время традиционного роста числа простудных заболеваний, гриппа. "Особое значение в этот период играет вакцинация, и мы должны максимально использовать все имеющиеся у нас возможности, чтобы укрепить иммунитет южноуральцев. Особенно детей и пожилых людей. Кроме того, по оценкам экспертов, ситуация с распространением коронавируса также может обостряться в осенне-зимний период. Поэтому поручаю начать вакцинацию от сезонных заболеваний, в первую очередь, гриппа, раньше обычного. Особый акцент сделать на вакцинацию детей", - приводит пресс-служба губернатора слова Текслера.