https://ria.ru/20200814/1575782627.html
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:14
2020-08-14T13:16
здоровье - общество
барселона (город)
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1
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, барселона (город)
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости.
Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании проанализировали роль выпадения фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y, при трансформации клетки в злокачественную. Выяснилось, что при этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.
Как отмечают ученые, больше всего изменений происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки и значительно снижает выживаемость пациентов. В дальнейшем специалисты намерены определить способ восстановления активности TYW2 и и узнать, как вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.