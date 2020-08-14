Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575782627.html
Раскрыта загадка появления раковых опухолей
Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:16
здоровье - общество
барселона (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1400x0_80_0_0_44e9d0976fd6d0393465b38f3c26dba5.jpg
https://rsport.ria.ru/20200807/1575476292.html
1
барселона (город)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_0:210:4844:2935_1400x0_80_0_0_44e9d0976fd6d0393465b38f3c26dba5.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_327:0:4519:3144_1400x0_80_0_0_22f217b73901d06372316c09eacb1dfb.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/150843/23/1508432370_851:0:3995:3144_1400x0_80_0_0_6ec819286feb092720b31dc68b12acba.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
здоровье - общество, барселона (город)

Раскрыта загадка появления раковых опухолей

13:14 14.08.2020 (обновлено: 13:16 14.08.2020)
1512
© Depositphotos / vitanovskiРаковые клетки
Раковые клетки
© Depositphotos / vitanovski
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Ученые раскрыли загадку изменений в клетках, сопутствующих появлению раковых опухолей, результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты исследовательского института лейкемии Хосе Каррераса и Университета Барселоны в Испании проанализировали роль выпадения фрагмента нуклеотида транспортной РНК, обозначенного как нуклеотид Y, при трансформации клетки в злокачественную. Выяснилось, что при этом белок, который генерирует нуклеотид Y, отключается через эпигенетическую регуляцию, вызывая небольшие, но агрессивные опухоли.
Как отмечают ученые, больше всего изменений происходит в гене TYW2, что наблюдается при раке желудка, толстой кишки и матки и значительно снижает выживаемость пациентов. В дальнейшем специалисты намерены определить способ восстановления активности TYW2 и и узнать, как вернуть клеточному механизму синтеза белка утраченный нуклеотид.
Овсяная каша с яблоками
7 августа, 10:00ЗОЖ
Врач назвал три продукта для восстановления суставов
2702001
Обсудить 1
Здоровье - ОбществоБарселона (город)
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей
В России предложили ввести 300-рублевую купюру
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции по итогам встречи в Нормандском формате в Елисейском дворце
Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
Здание Государственной Думы РФ
Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
Портфель чиновника
И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Лента новостейМолния