И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку

ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров уволился по собственному желанию, сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.

"Максим Прохоров написал заявление по собственному желанию и ушел с поста и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Михаил Дегтярев назначил на этот пост Павла Андрюшко. Он возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас будет еще и исполнять обязанности министра", - сказал представитель правительства.

Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля.

Дегтярев уже назначил нового первого зампреда правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Государственной думы по физической культуре.