https://ria.ru/20200814/1575782398.html
И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров уволился по собственному желанию, сообщил журналистам... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:09
2020-08-14T13:09
хабаровский край
политика
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хабаровский край, политика
ВЛАДИВОСТОК, 14 авг – РИА Новости. Исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Максим Прохоров уволился по собственному желанию, сообщил журналистам представитель пресс-службы правительства региона.
"Максим Прохоров написал заявление по собственному желанию и ушел с поста и. о. министра транспорта и дорожного хозяйства края. Михаил Дегтярев назначил на этот пост Павла Андрюшко. Он возглавляет управление дорожной деятельности в министерстве, сейчас будет еще и исполнять обязанности министра", - сказал представитель правительства.
Дегтярев назначен врио главы региона 20 июля после смещения с поста бывшего губернатора Сергея Фургала в связи с утратой доверия. В Хабаровск он прибыл 21 июля.
Дегтярев уже назначил нового первого зампреда правительства края – руководителя аппарата губернатора и правительства края Александра Никитина, который ранее руководил аппаратом комитета Государственной думы по физической культуре.
Из прежнего состава правительства переназначены также зампред правительства края по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук, министр имущественных отношений Марина Костина. Министром финансов края стал Валентин Костюшин, который ранее был заместителем министра финансов региона. Также Дегтярев освободил от занимаемой должности главу управления лесов правительства Хабаровского края Константина Хрянина и переназначил на должность министра сельского хозяйства региона Александра Шкурина.