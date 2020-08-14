Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии

"Мы хорошо относимся к подобным инициативам. В данном случае инициатива главы Уралкалия просто прекрасная, так как она прекрасно ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития. Это мы, безусловно, поддерживаем", - заявил Цепкало.

Экс-кандидат отметил, что пока не связывался с Мазепиным. "Если будет его телефон, с удовольствием с ним свяжусь. А если он обратится, то не буду отказываться. Как же отказываться? Международный фронт, мы со всеми контактируем, и Россия - близкая для нас страна", - отметил Цепкало.