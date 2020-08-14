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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575781925.html
Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости назвал "прекрасной" инициативу российского бизнесмена Дмитрия Мазепина по... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:27
протесты в белоруссии
валерий цепкало
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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валерий цепкало, дмитрий мазепин, уралхим, белоруссия, в мире

Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии

13:00 14.08.2020 (обновлено: 13:27 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор ТолочкоКандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
Кандидат в президенты Белорусии Валерий Цепкало
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Экс-претендент на пост главы Белоруссии Валерий Цепкало в интервью РИА Новости назвал "прекрасной" инициативу российского бизнесмена Дмитрия Мазепина по созданию Комитета национального спасения Белоруссии и напомнил, что его Фронт национального спасения открыт к сотрудничеству со всеми заинтересованными сторонами.
Ранее основной владелец и председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал белорусский бизнес, интеллигенцию и политиков создать Комитет национального спасения, а президента Белоруссии Александра Лукашенко - начать переговоры с протестующими, говорится в обращении Мазепина, текст которого распространила пресс-служба "Уралхима". Бизнесмен пишет от имени российско-белорусского делового совета, председателем которого он является. Владелец "Уралхима", который родился в Минске, призывает руководство Белоруссии прекратить насилие против мирных граждан.

"Мы хорошо относимся к подобным инициативам. В данном случае инициатива главы Уралкалия просто прекрасная, так как она прекрасно ложится в концепт поддержки белорусской диаспорой принципов демократического развития. Это мы, безусловно, поддерживаем", - заявил Цепкало.

Экс-кандидат отметил, что пока не связывался с Мазепиным. "Если будет его телефон, с удовольствием с ним свяжусь. А если он обратится, то не буду отказываться. Как же отказываться? Международный фронт, мы со всеми контактируем, и Россия - близкая для нас страна", - отметил Цепкало.
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В минувший вторник в интервью РИА Новости он анонсировал создание Комитета государственного спасения. В среду в видеообращении белорусский политик заявил, что за прошедшие дни общался с представителями белорусской диаспоры за рубежом, они выразили заинтересованность в создании такого "Фронта или Комитета" национального спасения. По словам Цепкало, он призывает стать участниками движения всех заинтересованных сограждан. Целью Фронта является в том числе "мобилизация белорусского народа на борьбу против нарушения конституции Республики Беларусь и насильственного захвата государственной власти Лукашенко".
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоДмитрий МазепинУралхимБелоруссияВ мире
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