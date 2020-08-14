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Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
Михаила Ефремова не хотели отпускать из Пресненского суда Москвы, когда ему стало плохо, сообщил его адвокат Эльман Пашаев. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:26
эльман пашаев
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, москва, происшествия

Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов

12:58 14.08.2020 (обновлено: 13:26 14.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАдвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
Адвокат Эльман Пашаев у здания Пресненского городского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Михаила Ефремова не хотели отпускать из Пресненского суда Москвы, когда ему стало плохо, сообщил его адвокат Эльман Пашаев.

"Он был у приставов в кабинете. <...> У него лица не было, как овощ он лежал. Вы знаете, не хотели его даже в больницу отпускать", — рассказал он в эфире Первого канала.

Самочувствие Ефремова ухудшилось во вторник, по дороге в суд. В здание его вели под руки, и уже через пять минут подъехала скорая помощь, которая доставила актеру в Боткинскую больницу. По словам Пашаева, его подзащитный перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести.
Заседание по делу о смертельном ДТП перенесли на 18 августа.
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Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Согласно экспертизе, в момент ДТП актер находился в состоянии алкогольного опьянения. Позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
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Через несколько дней Ефремов выпустил видеообращение, в котором попросил прощения у семьи погибшего, но родственники Захарова не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Вскоре защитник актера заявил, что собрал достаточно доказательств его невиновности, и пообещал сенсацию на суде.
На прошлой неделе начались слушания по делу. Во время них Ефремов отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит. При этом свидетели трагедии рассказали, что именно Ефремов был за рулем. Сотрудники ДПС, которые первыми прибыли на место аварии, заявили, что в крови актера было 1,05 или 1,25 промилле алкоголя.
Артиста поместили под домашний арест, ему грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевДТП с участием Михаила ЕфремоваМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
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