Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 17 августа проверит законность продления актеру Михаилу Ефремову срока домашнего ареста до 22 января в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная жалоба будет рассмотрена 17 августа в 14.40", - сказали в суде.
После того, как во вторник Ефремова из Пресненского горсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не наладится. Подробностей он не знает - последний раз говорил с врачами два дня назад, а затем улетел в командировку. Тогда ему сказали, что у актера инсульт, но официального подтверждения он не дождался. Адвокат также осудил тех, кто посчитал госпитализацию Ефремова "спектаклем", напомнив, что диагноз поставили "врачи и ученые Боткинской больницы".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
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