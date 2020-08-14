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Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
Мосгорсуд 17 августа проверит законность продления актеру Михаилу Ефремову срока домашнего ареста до 22 января в рамках дела о ДТП со смертельным исходом,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:15
эльман пашаев
михаил ефремов
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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эльман пашаев, михаил ефремов, москва, происшествия

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста

12:58 14.08.2020 (обновлено: 13:15 14.08.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Мосгорсуд 17 августа проверит законность продления актеру Михаилу Ефремову срока домашнего ареста до 22 января в рамках дела о ДТП со смертельным исходом, сообщили РИА Новости в суде.
"Апелляционная жалоба будет рассмотрена 17 августа в 14.40", - сказали в суде.
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
Вчера, 16:16
Появилось видео с Ефремовым в Боткинской больнице
После того, как во вторник Ефремова из Пресненского горсуда увезли на скорой в Боткинскую больницу с подозрением на инсульт, рассмотрение дела по существу было перенесено на 18 августа.
Между тем адвокат актера Эльман Пашаев сообщил в эфире Первого канала, что заседание могут перенести, если здоровье его подзащитного не наладится. Подробностей он не знает - последний раз говорил с врачами два дня назад, а затем улетел в командировку. Тогда ему сказали, что у актера инсульт, но официального подтверждения он не дождался. Адвокат также осудил тех, кто посчитал госпитализацию Ефремова "спектаклем", напомнив, что диагноз поставили "врачи и ученые Боткинской больницы".
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
12 августа, 12:15
Стебунов впервые описал последние дни Ефремова перед смертельным ДТП
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