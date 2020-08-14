Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания".
"Для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", — заявила Тихановская в видеообращении в Telegram.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
Во вторник стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
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