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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575781478.html
Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии
Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания". РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:56
протесты в белоруссии
белоруссия
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Лукашенко без боя кресло президента не отдаст, так же как и Медвепут.
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12
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
2020-08-14T12:56
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белоруссия

Тихановская призвала мэров провести митинги по всей Белоруссии

12:56 14.08.2020
11461
МИНСК, 14 авг — РИА Новости. Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская призвала мэров городов провести 15-16 августа "мирные массовые собрания".
"Для каждого из нас, сторонников перемен, человеческая жизнь – это самое ценное. Нам нужно остановить насилие на улицах белорусских городов. Я призываю власть прекратить это и пойти на диалог", — заявила Тихановская в видеообращении в Telegram.
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Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
Во вторник стало известно, что Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
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Обсудить 12
Протесты в БелоруссииБелоруссия
Популярные комментарии
Лукашенко без боя кресло президента не отдаст, так же как и Медвепут.
14 августа, 13:12
SWR
600114
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