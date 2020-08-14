Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Власти Белоруссии копируют модели прошлого и пытаются перенести их на настоящее, но в республике произошла смена поколений, поэтому их попытки приводят к обратному эффекту, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.

"Люди в Белоруссии хотят перемен, в стране сменилось поколение, произошел поколенческий транзит. Средний возраст белорусского гражданина - 40 лет. Получается, что человек встретил Александра Лукашенко в 14 лет, за школьной партой. Поколение, на которое раньше опирался Лукашенко, в силу физиологических причин ушло, люди в Белоруссии поменялись. Лукашенко остался в прошлой эпохе, (1980-х-90-х годов, Лукашенко не чувствует общество сейчас. Поэтому эти процессы (протесты) объективны", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".

По мнению аналитика, то, что в Белоруссии будет происходить дальше - это "существенные политические трансформации в белорусском обществе в ближайшие месяцы и годы".

"Я бы отметил тот момент, что впервые белорусская диаспора за рубежом объединилась. Мероприятия в поддержку альтернативных кандидатов проходили в июне-июле-августе более чем в 100 городах мира. Такого не было никогда", - подчеркнул он.

"Власти Белоруссии берут и копируют модели прошлого и пытаются их перенести на настоящее, но это не получается. Мы видим это в том числе в информационной повестке, когда они пытаются повлиять через государственные каналы, через пропаганду, но это имеет обратный эффект", - отметил политолог.

По его мнению, "те трансформации, которые мы сейчас наблюдаем, будут иметь далеко идущие последствия, в том числе для российско-белорусских отношений".

"Сейчас крайне важно в этой ситуации быть крайне осторожными, не поддаваться на провокации, особенно со стороны западных медиа и ресурсов, которые так или иначе влияют на сознание молодежи. Чтобы не раскачивать белорусское общество, нужно добиться консолидации белорусского общества", - указал Болкунец.

По его прогнозам, в Белоруссии "должны появиться из интеллигенции силы, которые будут абсолютно адекватны и будут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Россией, и никакого разрыва быть не может".

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.