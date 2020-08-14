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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575781070.html
Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
Власти Белоруссии копируют модели прошлого и пытаются перенести их на настоящее, но в республике произошла смена поколений, поэтому их попытки приводят к... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:06
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики

12:48 14.08.2020 (обновлено: 13:06 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Власти Белоруссии копируют модели прошлого и пытаются перенести их на настоящее, но в республике произошла смена поколений, поэтому их попытки приводят к обратному эффекту, считает эксперт Института развития интеграционных процессов Всероссийской академии внешней торговли Дмитрий Болкунец.
"Люди в Белоруссии хотят перемен, в стране сменилось поколение, произошел поколенческий транзит. Средний возраст белорусского гражданина - 40 лет. Получается, что человек встретил Александра Лукашенко в 14 лет, за школьной партой. Поколение, на которое раньше опирался Лукашенко, в силу физиологических причин ушло, люди в Белоруссии поменялись. Лукашенко остался в прошлой эпохе, (1980-х-90-х годов, Лукашенко не чувствует общество сейчас. Поэтому эти процессы (протесты) объективны", - сказал эксперт в ходе онлайн-конференции в МИА "Россия сегодня".
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По мнению аналитика, то, что в Белоруссии будет происходить дальше - это "существенные политические трансформации в белорусском обществе в ближайшие месяцы и годы".
"Я бы отметил тот момент, что впервые белорусская диаспора за рубежом объединилась. Мероприятия в поддержку альтернативных кандидатов проходили в июне-июле-августе более чем в 100 городах мира. Такого не было никогда", - подчеркнул он.
"Власти Белоруссии берут и копируют модели прошлого и пытаются их перенести на настоящее, но это не получается. Мы видим это в том числе в информационной повестке, когда они пытаются повлиять через государственные каналы, через пропаганду, но это имеет обратный эффект", - отметил политолог.
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
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По его мнению, "те трансформации, которые мы сейчас наблюдаем, будут иметь далеко идущие последствия, в том числе для российско-белорусских отношений".
"Сейчас крайне важно в этой ситуации быть крайне осторожными, не поддаваться на провокации, особенно со стороны западных медиа и ресурсов, которые так или иначе влияют на сознание молодежи. Чтобы не раскачивать белорусское общество, нужно добиться консолидации белорусского общества", - указал Болкунец.
По его прогнозам, в Белоруссии "должны появиться из интеллигенции силы, которые будут абсолютно адекватны и будут рассчитывать на дальнейшее сотрудничество с Россией, и никакого разрыва быть не может".
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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