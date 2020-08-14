Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Назначенное на 18 августа судебное заседание по делу Михаила Ефремова будет вновь перенесено, если состояние артиста не позволит ему приехать в суд, заявил его адвокат Эльман Пашаев.
"Вы знаете, эта болезнь серьезная. Если его состояние не позволит, конечно, его не будет", - сказал Пашаев в эфире Первого канала.
Адвокат отметил, что без присутствия актера заседание суда пройти не может.
Ранее Пашаев заявлял, что Ефремов перенес инсульт и находится в состоянии средней тяжести. Артиста в Боткинскую больницу доставили на скорой во вторник прямо из здания Пресненского суда Москвы. До заседания Ефремову резко стало плохо, в конечном итоге он потерял создание.
Уголовное дело в отношении Ефремова касается ДТП, случившегося 8 июня на Садовом кольце в центре Москвы. По версии следствия, актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу и столкнулся с "Ладой". Водитель отечественного автомобиля, курьер интернет-магазина Сергей Захаров, впоследствии умер в больнице. Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от 5 до 12 лет колонии. Изначально он признавал себя ответственным за ДТП, но потом защита изменила тактику и решила уклоняться от признания вины.