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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575780832.html
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов

12:43 14.08.2020
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© REUTERS / BelTA / Andrei StasevichПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает Sputnik Беларусь.

"Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", - приводит слова Лукашенко издание.

В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
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