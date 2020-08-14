https://ria.ru/20200814/1575780832.html
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:43
2020-08-14T12:43
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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Арсений Новиков
Надоели эти дармоеды. Превратятся как и Украина в хуторочки с обозлёнными нищими людьми.
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Иван Лефанов
На зло Бабушке отморожу уши...А потом будут спрашивать "где моя премия"?
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
прокомментировал призыв к забастовкам на предприятиях, передает Sputnik Беларусь
.
"Если остановимся, никогда не раскрутим свое производство", - приводит слова Лукашенко издание.
В социальных сетях в четверг распространялись видео о митингах на ряде предприятий Белоруссии с требованием прекратить насилие и пересмотреть итоги выборов. Среди опрошенных РИА Новости представителей предприятий только на одном заявили, что официально не работают и объявили забастовку, остальные отрицали проведение акций и забастовок. В пятницу официальные представители предприятий, опрошенные РИА Новости, уже охотнее подтверждают факты собраний сотрудников с требованиями прекращения насилия со стороны правоохранителей к мирным выступлениям белорусов и пересмотров результатов президентских выборов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
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