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Выставка "Я, Энди Уорхол" откроется в Москве 25 сентября﻿
Выставка "Я, Энди Уорхол", которая объединит порядка 200 работ известного художника, откроется в Москве 25 сентября, сообщают организаторы выставки. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:34
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/155568/07/1555680791_0:153:3100:1897_1400x0_80_0_0_03ba4846397235a37ba001f06317973f.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, выставки, музеи, цдх, энди уорхол (андрей вархола), москва

Выставка "Я, Энди Уорхол" откроется в Москве 25 сентября﻿

12:34 14.08.2020
48
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетительницы у картины Энди Уорхола "Автопортрет" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ
Посетительницы у картины Энди Уорхола Автопортрет на выставке Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное в ГМИИ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выставка "Я, Энди Уорхол", которая объединит порядка 200 работ известного художника, откроется в Москве 25 сентября, сообщают организаторы выставки.
Выставка должна была открыться 24 апреля, однако из-за пандемии была перенесена на более поздний срок.
"Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол" откроется в Москве 25 сентября в Выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу (ранее ЦДХ)", - говорится в сообщении.
Экспозиция представит более 170 работ пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Мэрилин" Энди Уорхол
Мэрилин Энди Уорхол
1 из 5
"Мэрилин" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
Банки с супом Кэмпбелл Энди Уорхол
2 из 5
"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи"Цветы" Энди Уорхол
Цветы Энди Уорхол
3 из 5
"Цветы" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол
Вымирающие виды Энди Уорхол
4 из 5
"Вымирающие виды" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
© Фото : Sotheby'sЭнди Уорхол. "Мао"
Энди Уорхол. Мао
5 из 5
Энди Уорхол. "Мао"
© Фото : Sotheby's
1 из 5
"Мэрилин" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
2 из 5
"Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
3 из 5
"Цветы" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
4 из 5
"Вымирающие виды" Энди Уорхол
© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи
5 из 5
Энди Уорхол. "Мао"
© Фото : Sotheby's
На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими.
Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут ознакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками".
"Помимо произведений самого Уорхола посетителям будут показаны работы известных фотографов из близкого окружения художника, среди которых Фред W Макдарра, Джерард Маланга и Кристофер Макос. И, конечно, будут представлены десятки различных экспонатов, демонстрирующих творческий путь Уорхола – например, подборка модных нью-йоркских журналов, в которых художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, а также большая коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол", - добавили организаторы.
Картина Энди Уорхола Банки супа „Кэмпбелл“
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КультураНовости культурыВыставкиМузеиЦДХЭнди Уорхол (Андрей Вархола)Москва
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