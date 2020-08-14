Посетительницы у картины Энди Уорхола "Автопортрет" на выставке "Коллекция Fondation Louis Vuitton. Избранное" в ГМИИ

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Выставка "Я, Энди Уорхол", которая объединит порядка 200 работ известного художника, откроется в Москве 25 сентября, сообщают организаторы выставки.

Выставка должна была открыться 24 апреля, однако из-за пандемии была перенесена на более поздний срок.

"Масштабная выставка "Я, Энди Уорхол" откроется в Москве 25 сентября в Выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу (ранее ЦДХ)", - говорится в сообщении.

Экспозиция представит более 170 работ пионера поп-арта - картин на холсте, рисунков и серийных работ, среди которых "Мэрилин", "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.

© предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Мэрилин" Энди Уорхол 1 из 5 "Мэрилин" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол 2 из 5 "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Цветы" Энди Уорхол 3 из 5 "Цветы" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи "Вымирающие виды" Энди Уорхол 4 из 5 "Вымирающие виды" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи © Фото : Sotheby's Энди Уорхол. "Мао" 5 из 5 Энди Уорхол. "Мао" © Фото : Sotheby's 1 из 5 "Мэрилин" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 2 из 5 "Банки с супом Кэмпбелл" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 3 из 5 "Цветы" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 4 из 5 "Вымирающие виды" Энди Уорхол © предоставлено пресс-службой Государственной Третьяковской галереи 5 из 5 Энди Уорхол. "Мао" © Фото : Sotheby's

На выставке будет работать кинозал, где все желающие смогут увидеть видеоработы Уорхола и документальные фильмы о художнике. Отдельный зал экспозиции будет посвящен сотрудничеству Уорхола с лейблами и музыкальными группами, такими как The Rolling Stones, The Velvet Underground и многими другими.

Кроме того, в состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная Фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. Посетители смогут ознакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками".