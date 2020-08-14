Тихановская обратилась к белорусским силовикам

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила тех белорусских правоохранителей, кто не стал применять силу против протестующих.
"Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан", - заявила Тихановская в видеообращении.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
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