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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575780103.html
Тихановская обратилась к белорусским силовикам
Кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила тех белорусских правоохранителей, кто не стал применять силу против протестующих. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:31
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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https://ria.ru/20200812/1575701664.html
Вот так из мухи выдувают слона. Каждый народ достоин своего правителя. Был колхозник, станет жена блогера. Но, наверное, это всё же лучше, чем украинский клоун
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2
белоруссия
литва
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575209334_0:0:2831:1592_1400x0_80_0_0_2e8c20e18a9745871a9426380aa52c42.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Тихановская обратилась к белорусским силовикам

12:30 14.08.2020 (обновлено: 12:31 14.08.2020)
1371
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСветлана Тихановская
Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
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Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Кандидат в президенты Светлана Тихановская поблагодарила тех белорусских правоохранителей, кто не стал применять силу против протестующих.
"Я благодарю сотрудников, которые отказались выполнять преступные приказы против своих граждан", - заявила Тихановская в видеообращении.
Во вторник стало известно, что кандидат в президенты Белоруссии Тихановская въехала на территорию Литвы. Как заявила РИА Новости доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, у политика не было выбора, кроме как покинуть страну. Ряд соратников Тихановской не исключают, что на нее могли оказать влияние "через ее мужа", который сейчас находится в тюрьме.
Выборы президента прошли в Белоруссии 9 августа. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08%, на втором месте Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявляли, что не признают результаты ЦИК.
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Светлана Тихановская
12 августа, 17:10Протесты в Белоруссии
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13711160
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Вот так из мухи выдувают слона. Каждый народ достоин своего правителя. Был колхозник, станет жена блогера. Но, наверное, это всё же лучше, чем украинский клоун
14 августа, 12:35
ppiligrimwl
490002
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