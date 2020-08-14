https://ria.ru/20200814/1575780076.html
Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:30
2020-08-14T12:30
россия
александр засыпкин
владимир путин
ливан
в мире
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр засыпкин, владимир путин, ливан, в мире