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Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:30
россия
александр засыпкин
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ливан
в мире
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РИА Новости
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россия, александр засыпкин, владимир путин, ливан, в мире

Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане

12:30 14.08.2020
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© Фото : Императорское Православное Палестинское Общество: официальный сайтАлександр Рудаков
Александр Рудаков
© Фото : Императорское Православное Палестинское Общество: официальный сайт
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Рудакова на должность чрезвычайного и полномочного посла РФ в Ливане, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.
"Назначить Рудакова Александра Николаевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Ливанской Республике", - говорится в указе.
Также президент подписал указ об освобождении от этой должности Александра Засыпкина.
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