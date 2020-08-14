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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575778431.html
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Солист Большого театра Белоруссии, оперный певец Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:07
протесты в белоруссии
александр лукашенко
владимир спиваков
белоруссия
в мире
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"...искалеченными и загубленными жизнями молодых героев". Да видели мы таких "героев" с фашистскими крестами на груди. Бедных онижедетей побили, Я вот лично видел, что менты сначала с щитами просто оттесняли толпу, которая бесновалась не по-детски. И арматурами с дрынами всякими долбили и газом распыляли в ментов. И даже один супергерой бомбу хотел в ментов пульнуть. Вот жалко, что ИМЕННО он погиб, а не пяток служивых. Да, Илья Сильчуков?
16
Да не носи звание, премиальные то вернёшь,лауреат?)*
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9
белоруссия
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575776707_0:122:2049:1274_1400x0_80_0_0_a7c24e90f757a2b6a8dc8c0892df894a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
александр лукашенко, владимир спиваков, белоруссия, в мире

Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

12:11 14.08.2020 (обновлено: 13:07 14.08.2020)
1643
© РИА Новости / Владимир ВяткинОперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец Илья Сильчуков
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Солист Большого театра Белоруссии, оперный певец Илья Сильчуков отказался от звания лауреата премии президента по поддержке талантливой молодежи.

"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал он на своей странице в фейсбуке.

Ранее дирижер Владимир Спиваков отказался от врученного президентом Белоруссии Александром Лукашенко ордена Франциска Скорины. Музыкант назвал политика правителем, создавшим несовместимые с гуманизмом условия жизни для своего народа, и заявил, что власти жестоко подавляют волеизъявление народа.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08 процента голосов. Для разгона протестующих силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.
Иосиф Пригожин
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481631188
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир СпиваковБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"...искалеченными и загубленными жизнями молодых героев". Да видели мы таких "героев" с фашистскими крестами на груди. Бедных онижедетей побили, Я вот лично видел, что менты сначала с щитами просто оттесняли толпу, которая бесновалась не по-детски. И арматурами с дрынами всякими долбили и газом распыляли в ментов. И даже один супергерой бомбу хотел в ментов пульнуть. Вот жалко, что ИМЕННО он погиб, а не пяток служивых. Да, Илья Сильчуков?
14 августа, 12:35
Чипалина Лукин
1200004
Да не носи звание, премиальные то вернёшь,лауреат?)*
14 августа, 12:44
галина волох ( Морозова )
1310000
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