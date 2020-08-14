Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко

"В свете всего произошедшего, я отказываюсь носить звание трижды лауреата гранд-премии президента РБ по поддержке талантливой молодежи. Это неизмеримо малая потеря в сравнении с искалеченными и загубленными жизнями молодых героев", — написал он на своей странице в фейсбуке .

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий лидер Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,08 процента голосов. Для разгона протестующих силовики применяют водометы, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Многие люди находятся в больницах, задержано около шести тысяч человек.