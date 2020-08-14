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Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод
Сезон сбора лесных ягод продолжается в Московской области, чернику, некоторые сорта малины, голубику и бруснику можно собирать вплоть до середины сентября,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:28
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье), верея, руза

Власти Подмосковья назвали подходящие места для сбора ягод

12:28 14.08.2020
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© РИА Новости / Алексей МальгавкоКарьер под Чеховом превратят в зону отдыха после рекультивации
Карьер под Чеховом превратят в зону отдыха после рекультивации
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Сезон сбора лесных ягод продолжается в Московской области, чернику, некоторые сорта малины, голубику и бруснику можно собирать вплоть до середины сентября, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального комитета по туризму.
"Сезон сбора лесных ягод начался в Подмосковье в июне. Тогда жители могли найти землянику. Сейчас она уже отцвела, однако вплоть до середины сентября в регионе продолжится сбор черники, среднепоздних и поздних сортов малины, голубики, брусники и клюквы", - говорится в сообщении.
Лучшее место для сбора малины - овраги, берега лесных рек, гари и лесные опушки. В Подмосковье малину можно найти в Солнечногорском городском округе к востоку от Сенежского озера, по берегам реки Дубны, а также на вырубках на Волоколамском направлении, рассказали в комитете.
Крупные черничники обычно располагаются в болотистой местности, а также в ельниках, окруженных болотами. Подмосковная черника растет в лесах на границе Талдомского и Дмитровского городских округов – в пойме реки Дубны, в чащах Сергиево-Посадского района – ближе к границе с Владимирской областью и в Щелковском городском округе. Крупную ягоду можно собрать в Мещерской низменности, в лесах Егорьевского, Шатурского, Орехово-Зуевского и Лотошинского городских округов. Также ее можно найти в лесах Можайска, в окрестностях города Верея Наро-Фоминского района и Рузы, отметили в комитете по туризму.
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Голубику же следует искать там, где много болот – в Талдомском, Шатурском, Егорьевском городских округах.
Брусника растет преимущественно на песках и в сосняках, а также на возвышенностях среди болот. В регионе ее можно найти в хвойных лесах Мещерской низменности в Шатурском и Егорьевском городских округах, рассказали в пресс-службе ведомства.
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