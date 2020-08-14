В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт

"Вместе с тем существует весьма значимый фактор, который осложняет принятие особенно жёстких санкций, — это Россия. Очевидно, в некоторых странах, от США до государств Балтии, есть убеждение, что слишком сильно надавив на Минск, они подтолкнут его в сторону России — и здесь вспомнится идея Союзного государства, общей валюты, сближения политических систем. Таким образом, поддерживая демократические протесты в Белоруссии, эти страны опасаются нечаянно усилить Россию, которую считают недружественным государством", - отметил Бышок, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать от предстоящей видеоконференции глав МИД ЕС.