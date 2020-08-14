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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575777364.html
В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт
Страны Евросоюза опасаются, что усиление санкций в отношении Белоруссии за подавление протестов после президентских выборов подтолкнут Минск в сторону Москвы,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:23
протесты в белоруссии
станислав бышок
евросоюз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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станислав бышок, евросоюз, белоруссия, в мире

В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт

12:00 14.08.2020 (обновлено: 12:23 14.08.2020)
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© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, FileФлаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
© AP Photo / ﻿﻿Michael Probst, File
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Страны Евросоюза опасаются, что усиление санкций в отношении Белоруссии за подавление протестов после президентских выборов подтолкнут Минск в сторону Москвы, заявил РИА Новости исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
В пятницу главы МИД ЕС проведут экстренное заседание в режиме видеоконференции, на котором в числе прочих вопросов будет обсуждаться ситуация в Белоруссии и возможные меры в отношении лиц, причастных к насилию против участников мирных акций протеста.
"В последние годы существовала тенденция на потепление отношений Белоруссии со странами Европейского союза и США. Постепенно отменялись санкции, которые Запад накладывал на белорусское руководство, интенсифицировалась работа на дипломатическом уровне, активно действовали международные НКО. Но новая политическая динамика в республике, связанная с прошедшими президентскими выборами и столкновениями недовольных горожан с силовиками, может поставить под сомнение всё достигнутое. Ряд европейских лидеров уже говорит о возвращении и, возможно, усилении санкционного давления на президента Лукашенко и его соратников", - сказал эксперт.

"Вместе с тем существует весьма значимый фактор, который осложняет принятие особенно жёстких санкций, — это Россия. Очевидно, в некоторых странах, от США до государств Балтии, есть убеждение, что слишком сильно надавив на Минск, они подтолкнут его в сторону России — и здесь вспомнится идея Союзного государства, общей валюты, сближения политических систем. Таким образом, поддерживая демократические протесты в Белоруссии, эти страны опасаются нечаянно усилить Россию, которую считают недружественным государством", - отметил Бышок, отвечая на вопрос о том, что можно ожидать от предстоящей видеоконференции глав МИД ЕС.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
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Протесты в БелоруссииСтанислав БышокЕвросоюзБелоруссияВ мире
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