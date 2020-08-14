Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у филармонии в Минске

МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию солидарности против действий белорусской милиции на протестных мероприятиях к государственной филармонии в центре Минска.
Как передает корреспондент РИА Новости, у филармонии стоит цепь из нескольких сотен человек разного возраста и пола. Многие из них одеты в белое, держат в руках цветы и шарики. На другой стороне проспекта Независимости, на площади Якоба Коласа, стоят еще полторы сотни участников. Несколько девушек забрались на памятник советскому писателю с бело-красным флагом, который оппозиционеры используют в качестве своего знамени.
Сотрудников правоохранительных органов в районе площади не наблюдается. Акция проходит спокойно. Проспект независимости не перекрыт. Машины едут, сигналят в поддержку манифестантов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.