Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575777119.html
Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у филармонии в Минске
Несколько сотен человек вышли на акцию солидарности против действий белорусской милиции на протестных мероприятиях к государственной филармонии в центре Минска. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:56
протесты в белоруссии
александр лукашенко
минск
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575773197_0:175:3010:1868_1400x0_80_0_0_4f8228b4faf452fc9140114cae24db15.jpg
https://ria.ru/20200814/1575765462.html
3
минск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575773197_0:175:3010:1868_1400x0_80_0_0_4f8228b4faf452fc9140114cae24db15.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575773197_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_eb29add19b60677227f43b69826e595d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575773197_308:0:2356:2048_1400x0_80_0_0_a33f8832b632842cf6f24994a23c011b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, минск, в мире

Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у филармонии в Минске

11:56 14.08.2020
452
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста в Минске
МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Несколько сотен человек вышли на акцию солидарности против действий белорусской милиции на протестных мероприятиях к государственной филармонии в центре Минска.
Как передает корреспондент РИА Новости, у филармонии стоит цепь из нескольких сотен человек разного возраста и пола. Многие из них одеты в белое, держат в руках цветы и шарики. На другой стороне проспекта Независимости, на площади Якоба Коласа, стоят еще полторы сотни участников. Несколько девушек забрались на памятник советскому писателю с бело-красным флагом, который оппозиционеры используют в качестве своего знамени.
Стоим на коленях и возле головы автомат - врач рассказала о задержании во время акции медиков в Минске
00:53Протесты в Белоруссии
"Кровь стыла в жилах": освобожденные из ИВС в Минске заявили об избиениях
Сотрудников правоохранительных органов в районе площади не наблюдается. Акция проходит спокойно. Проспект независимости не перекрыт. Машины едут, сигналят в поддержку манифестантов.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков один человек погиб, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей.
6402335
Обсудить 3
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоМинскВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Флаги ЕС у штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте, Германия
В ЕС опасаются сближения Белоруссии с Россией, заявил эксперт
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Пассажирка в вагоне туристического поезда класса люкс Императорская Россия, который отправляется в путешествие по Транссибирской магистрали
Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Мининформ Белоруссии осудил насилие против СМИ во время протестов
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину
Сергей Фургал
ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала
Светлана Тихановская
Тихановская обратилась к белорусским силовикам
Участники акции протеста у станции метро Пушкинская в Минске
Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
Сейм Польши в Варшаве
Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
Скриншот видеоклипа Little Big TACOS
Пухляшу угрожает "бешеная еда" в новом клипе Little Big
Метро в Минске во время протестов 11.08.20
Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
Пляж на турецком курорте Бодрум
Дипломаты разъяснили правила пребывания россиян в Турции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске, 12 августа 2020
Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:32Уровень безработицы в России немного подрос, заявил Путин
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
Лента новостейМолния