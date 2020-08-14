Несколько сотен человек вышли на акцию протеста у филармонии в Минске

Как передает корреспондент РИА Новости, у филармонии стоит цепь из нескольких сотен человек разного возраста и пола. Многие из них одеты в белое, держат в руках цветы и шарики. На другой стороне проспекта Независимости, на площади Якоба Коласа, стоят еще полторы сотни участников. Несколько девушек забрались на памятник советскому писателю с бело-красным флагом, который оппозиционеры используют в качестве своего знамени.