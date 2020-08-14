Более 200 предпринимателей пожаловались на проведение отмененных проверок

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Корпорация МСП получила более 200 заявлений от малых и средних предпринимателей из-за проведения проверок, на которые в марте этого года был введен мораторий, сообщили РИА Новости в корпорации.

Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина и принятому закону, мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий действует до 31 декабря 2020 года. Корпорация МСП на портале своего бизнес-навигатора создала спецформу обратной связи, с помощью которой можно сообщить, в том числе, и о нарушении моратория.

"На сегодняшний день поступило более 200 таких обращений. Наибольшее количество обращений поступило в апреле. В большинстве случаев (порядка 50%) обращения поступают в адрес налоговых органов и в основном связаны с проведением камеральных проверок или запросом документов", - рассказали агентству в корпорации.

Благодаря этим обращениям появились примеры, когда проверки были приостановлены, прекращены или отменены, отмечает Корпорация МСП. Кроме того, отменялись блокировки по расчетным счетам, пересматривались сроки явки налогоплательщика в налоговый орган.

В начале июня РИА Новости сообщало, что таких обращений было порядка 150.