https://ria.ru/20200814/1575777090.html
Более 200 предпринимателей пожаловались на проведение отмененных проверок
Корпорация МСП получила более 200 заявлений от малых и средних предпринимателей из-за проведения проверок, на которые в марте этого года был введен мораторий,... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:55
2020-08-14T11:55
корпорация мсп
михаил мишустин
экономика
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РИА Новости
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корпорация мсп, михаил мишустин, экономика
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Корпорация МСП
получила более 200 заявлений от малых и средних предпринимателей из-за проведения проверок, на которые в марте этого года был введен мораторий, сообщили РИА Новости в корпорации.
Согласно поручению премьер-министра РФ Михаила Мишустина
и принятому закону, мораторий на проведение проверок в отношении малых и средних предприятий действует до 31 декабря 2020 года. Корпорация МСП на портале своего бизнес-навигатора создала спецформу обратной связи, с помощью которой можно сообщить, в том числе, и о нарушении моратория.
"На сегодняшний день поступило более 200 таких обращений. Наибольшее количество обращений поступило в апреле. В большинстве случаев (порядка 50%) обращения поступают в адрес налоговых органов и в основном связаны с проведением камеральных проверок или запросом документов", - рассказали агентству в корпорации.
Благодаря этим обращениям появились примеры, когда проверки были приостановлены, прекращены или отменены, отмечает Корпорация МСП. Кроме того, отменялись блокировки по расчетным счетам, пересматривались сроки явки налогоплательщика в налоговый орган.
В начале июня РИА Новости сообщало, что таких обращений было порядка 150.
Бизнес-навигатор МСП - это ресурс, который в онлайн-режиме помогает предпринимателям создать или расширить свой бизнес в любом городе и регионе России. С его помощью можно рассчитать бизнес-план, узнать, сможет ли компания получить кредит, найти льготы, субсидии и гранты, а также объявления о продаже или аренде недвижимости для бизнеса.