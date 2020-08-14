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ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала
ФСИН обратилась в прокуратуру после сообщений о травмах Андрея Карепова - фигуранта уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили в РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:13
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
хабаровский край
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), хабаровский край, происшествия

ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала

11:53 14.08.2020 (обновлено: 12:13 14.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСергей Фургал
Сергей Фургал
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сергей Фургал. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСИН обратилась в прокуратуру после сообщений о травмах Андрея Карепова - фигуранта уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили в пресс-бюро ведомства.
ФСИН отмечает, что появившаяся в СМИ информация о том, что в московском изоляторе к Карепову якобы была применена физическая сила, не соответствует действительности.
"Физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО-2 ФСИН России не применялись. Тринадцатого августа по прибытии в следственный изолятор у обвиняемого Карепова А. были выявлены признаки телесных повреждений, в связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении.
Карепов, Марат Кадыров, Николай Мистрюков и Андрей Палей были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
По данным СК, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом Госдумы, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Экс-губернатору грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.
Владимир Жириновский
12 августа, 16:44
Жириновский встретился с сыном Фургала
1730227
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Уголовное дело Сергея ФургалаСергей ФургалФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Хабаровский крайПроисшествия
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