ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала

ФСИН отмечает, что появившаяся в СМИ информация о том, что в московском изоляторе к Карепову якобы была применена физическая сила, не соответствует действительности.

"Физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО-2 ФСИН России не применялись. Тринадцатого августа по прибытии в следственный изолятор у обвиняемого Карепова А. были выявлены признаки телесных повреждений, в связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении.

Карепов, Марат Кадыров, Николай Мистрюков и Андрей Палей были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.

По данным СК, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом Госдумы, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.