https://ria.ru/20200814/1575776937.html
ФСИН направила обращение после сообщений о травмах фигуранта дела Фургала
ФСИН обратилась в прокуратуру после сообщений о травмах Андрея Карепова - фигуранта уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, сообщили в РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:53
2020-08-14T12:13
уголовное дело сергея фургала
сергей фургал
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
хабаровский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_0:176:3037:1884_1400x0_80_0_0_0540e2b94b26dbad4b80a0729dd2ff10.jpg
https://ria.ru/20200812/1575700112.html
3
хабаровский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_0:176:3037:1884_1400x0_80_0_0_0540e2b94b26dbad4b80a0729dd2ff10.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_306:0:3037:2048_1400x0_80_0_0_55304d21f6ebc41cb579a1ffff0f5e54.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0a/1574160001_669:0:2717:2048_1400x0_80_0_0_49322303ee0e6c890a0fdf38b0b16387.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уголовное дело сергея фургала, сергей фургал, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), хабаровский край, происшествия
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. ФСИН
обратилась в прокуратуру после сообщений о травмах Андрея Карепова - фигуранта уголовного дела экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала
, сообщили в пресс-бюро ведомства.
ФСИН отмечает, что появившаяся в СМИ информация о том, что в московском изоляторе к Карепову якобы была применена физическая сила, не соответствует действительности.
"Физическая сила и специальные средства к обвиняемому в СИЗО-2 ФСИН России не применялись. Тринадцатого августа по прибытии в следственный изолятор у обвиняемого Карепова А. были выявлены признаки телесных повреждений, в связи с чем в установленном порядке были составлены необходимые документы и направлены в прокуратуру", - говорится в сообщении.
Карепов, Марат Кадыров, Николай Мистрюков и Андрей Палей были арестованы в ноябре 2019 года по делу об убийстве. Все четверо сейчас проходят по делу Фургала.
По данным СК, Карепов, работавший помощником Фургала, когда тот был депутатом Госдумы, в начале 2000-х годов был тесно связан с местной преступной группировкой, так называемыми "тимофеевскими". Именно представители этой банды, как полагает следствие, были непосредственными исполнителями убийств, которые организовали Фургал и его соучастники.
Фургала задержали 9 июля сотрудники СК и ФСБ, ему вменяют причастность к деятельности местной преступной группировки и организации убийств в 2000-х годах. Экс-губернатору грозит пожизненный срок, если приговор вынесут до истечения сроков давности в этом году (для убийства это 15 лет). Если к моменту вынесения приговора срок давности истечет, суд все равно может не прекращать дело, но назначить максимальное наказание уже не сможет.