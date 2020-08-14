https://ria.ru/20200814/1575776765.html
Туристы назвали самый безопасный транспорт для путешествий
Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии, сообщает OneTwoTrip. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:54
2020-08-14T11:59
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, поезда, новости - туризм
МОСКВА, 14 авг – РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, какой транспорт для путешествий кажется им наиболее безопасным в период пандемии, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1300 пользователей и выяснили, что более четверти опрошенных (29 процентов) максимально защищенными чувствуют себя в самолете. Возможно, это объясняется тем, что две трети опрошенных считают, будто салон лайнера проще дезинфицировать, чем вагон поезда, отмечают эксперты.
Во время пандемии и аэропорт, и вокзал кажутся одинаковыми по уровню безопасности для 40 процентов респондентов. При этом 30 процентов сказали, что в воздушных гаванях лучше соблюдаются спецмеры, и столько же - наиболее комфортно чувствуют себя на железнодорожных станциях.
Меньше половины (44 процента) туристов считают ношение маски в путешествии обязательным. Ответ "можно обойтись и без нее" дали 33 процента опрошенных. Еще треть сказала: "Мне все равно".
При этом 70 процентов путешествующих поездом отметили, что находятся в маске в течение всей поездки. Каждый пятый не соблюдает масочный режим. Перчатки носят 53 процента пассажиров, 37 процентов не видят в них необходимости. Каждый десятый ориентируется на число людей вокруг: чем их больше, тем охотнее респонденты пользуются средствами защиты.
С необходимостью соблюдения социальной изоляции согласны 77 пользователей. Они сказали, что во время поездок стараются избегать общения с посторонними людьми.