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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575776672.html
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул республику, сообщает Sputnik Беларусь. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:26
протесты в белоруссии
александр лукашенко
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Не то, что поклонник "батьки", но я скажу вам, что это отнюдь не Янукович. У него укрормайданы не прокатят.
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Красавцы белорусы. Это лучший протест что я видел в жизни!
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

11:49 14.08.2020 (обновлено: 13:26 14.08.2020)
66855
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
© REUTERS / BelTA / Andrei Stasevich
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул республику, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — заявил он на совещании.

Также действующий президент прокомментировал акции протеста на различных белорусских предприятиях: по его словам, остановка работы приведет к потере рынков.
"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. <...> Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте", — подчеркнул Лукашенко.
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Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты: по словам представителей политика, за нее проголосовали 70-80 процентов граждан.
C воскресенья несанкционированные митинги продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. Правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Во время беспорядков один человек погиб: как сообщало МВД республики, он пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков.
Участники акции протеста на одной из улиц в Минске
Вчера, 08:00
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Накануне работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. При этом в пресс-службе завода заявляли, что никакого митинга на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством и администрацией города.
Также на протесты вышли сотрудники "Гродно-Азот" и жлобинского БМЗ.
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
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Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
333744819111
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Не то, что поклонник "батьки", но я скажу вам, что это отнюдь не Янукович. У него укрормайданы не прокатят.
14 августа, 11:54
pobedonostsev26
227812365
Красавцы белорусы. Это лучший протест что я видел в жизни!
14 августа, 12:06
contraflow1
40000173
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