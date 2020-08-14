Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Александр Лукашенко опроверг слухи о том, что он покинул республику, сообщает Sputnik Беларусь.

"Я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые "свядомыя" раскручивают: "президент покинул страну и находится за границей". Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли", — заявил он на совещании.

Также действующий президент прокомментировал акции протеста на различных белорусских предприятиях: по его словам, остановка работы приведет к потере рынков.

"Если они забастуют на два дня, то конкуренты — россияне и канадцы — перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить. <...> Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите — бастуйте, хотите работать — работайте", — подчеркнул Лукашенко.

Протесты в Белоруссии

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента. По данным ЦИК, на них победил Александр Лукашенко, набравший более 80 процентов голосов. Второе место у Светланы Тихановской — 10,09 процента. В ее штабе заявили, что не признают результаты: по словам представителей политика, за нее проголосовали 70-80 процентов граждан.

C воскресенья несанкционированные митинги продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. Правоохранители применяют против протестующих слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Во время беспорядков один человек погиб: как сообщало МВД республики, он пытался бросить взрывное устройство в сторону силовиков.

Накануне работники завода БелАЗ в Жодино выступили с призывом провести национальную забастовку. При этом в пресс-службе завода заявляли, что никакого митинга на предприятии нет, там проходит встреча работников с руководством и администрацией города.