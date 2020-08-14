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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575776407.html
Мининформ Белоруссии осудил насилие против СМИ во время протестов
Глава Мининформа Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что осуждает насилие в отношении сотрудников СМИ во время акций протеста в республике. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:45
протесты в белоруссии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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тимур шафир, союз журналистов россии, минск, белоруссия, медиа - общество, в мире

Мининформ Белоруссии осудил насилие против СМИ во время протестов

11:44 14.08.2020 (обновлено: 11:45 14.08.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 14 авг - РИА Новости. Глава Мининформа Белоруссии Игорь Луцкий заявил, что осуждает насилие в отношении сотрудников СМИ во время акций протеста в республике.

"Мы осуждаем насилие, необоснованное насилие как к сотрудникам государственных СМИ, так и негосударственных. Насилие по отношению к людям вообще недопустимо", - сказал Луцкий.

Акции протеста в Белоруссии продолжаются с 9 августа, когда состоялись президентские выборы. В ходе протестов зафиксированы многочисленные случаи силового воздействия на журналистов. В частности, сотрудники ОМОНа в Минске побили дубинками водителя и журналиста белорусской "Комсомольской правды", причем последний был в жилете с надписью "Пресса", представился и показал аккредитацию. Во вторник силовики напали на троих журналистов русской службы Би-би-си в Минске, причем, по утверждению СМИ, у всех сотрудников были аккредитации, выданные МИД Белоруссии, все были в опознавательных жилетках и с удостоверениями. Также, по данным Белорусской ассоциации журналистов, в Минске с применением силы задержали двух сотрудников портала Onliner.
Ранее в другие дни сообщалось о задержании ряда российских журналистов после президентских выборов в Белоруссии: фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Ильи Питалева, журналиста Znak.com Никиты Телиженко, сотрудников Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко, журналиста "Медузы" Максима Солопова, корреспондента RT Константина Придыбайло, журналистов Sputnik Беларусь Евгения Олейника и Инны Гришук, корреспондентов телеканала "Дождь", трех стрингеров RT, сотрудничающих с видеоагентством Ruptly, журналиста Семена Пегова и его оператора Владислава Зиздока. Во время задержания к ним применили физическую силу. Некоторым, после того, как их отпустили, запретили въезд в Белоруссию сроком на пять лет.
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Как заявил РИА Новости секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, любые атаки на представителей СМИ незаконны, все задержанные в Белоруссии журналисты "должны быть отпущены безо всяких условий", а отсутствие аккредитации "не является основанием для многочасового удержания". Глава СЖР Владимир Соловьев сообщил, что в Белоруссии так или иначе пострадали более 50 корреспондентов, в том числе и российских СМИ.
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Протесты в БелоруссииТимур ШафирСоюз журналистов РоссииМинскБелоруссияМедиа - ОбществоВ мире
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