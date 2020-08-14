Более 600 предприятий воспользовались "зеркальным" реестром проверок

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 620 обращений от малых и средних предпринимателей поступило в Более 620 обращений от малых и средних предпринимателей поступило в Корпорацию МСП через "зеркальный" реестр проверок, который был запущен в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в корпорации.

"Зеркальный" реестр проверок заработал 15 октября на базе портала бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства (МСП). С помощью него предприятия малого и среднего бизнеса могут дать обратную связь о проверках, проведенных в их отношении, например, сообщить о возможных нарушениях.

Механизм обратной связи был разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, министерством экономического развития и при участии контрольно-надзорных органов, общественных деловых объединений и предпринимателей.

"На сегодняшний день от субъектов МСП поступило более 620 анкет обратной связи. Большинство субъектов МСП, которые воспользовались сервисом обратной связи, осуществляют деятельность в сфере розничной торговли - 22%", - рассказали в корпорации.