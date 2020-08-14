Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575776170.html
Более 600 предприятий воспользовались "зеркальным" реестром проверок
Более 620 обращений от малых и средних предпринимателей поступило в Корпорацию МСП через "зеркальный" реестр проверок, который был запущен в октябре прошлого... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:40
корпорация мсп
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4873c647537287927c61b8dac229c96d.jpg
https://ria.ru/20200813/1575734505.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_4873c647537287927c61b8dac229c96d.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b9466cfaab9462efed3b4fc03cce177b.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/0d/1568544307_512:0:2560:2048_1400x0_80_0_0_62e07ea5482805214c5579a5d59be625.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
корпорация мсп, федеральная служба по труду и занятости (роструд), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), экономика

Более 600 предприятий воспользовались "зеркальным" реестром проверок

11:40 14.08.2020
133
© Фото : Корпорация МСП Баннеры МСП банка
 Баннеры МСП банка
© Фото : Корпорация МСП
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Более 620 обращений от малых и средних предпринимателей поступило в Корпорацию МСП через "зеркальный" реестр проверок, который был запущен в октябре прошлого года, сообщили РИА Новости в корпорации.
"Зеркальный" реестр проверок заработал 15 октября на базе портала бизнес-навигатора малого и среднего предпринимательства (МСП). С помощью него предприятия малого и среднего бизнеса могут дать обратную связь о проверках, проведенных в их отношении, например, сообщить о возможных нарушениях.
Механизм обратной связи был разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой, министерством экономического развития и при участии контрольно-надзорных органов, общественных деловых объединений и предпринимателей.
"На сегодняшний день от субъектов МСП поступило более 620 анкет обратной связи. Большинство субъектов МСП, которые воспользовались сервисом обратной связи, осуществляют деятельность в сфере розничной торговли - 22%", - рассказали в корпорации.
Кроме того, еще 12% предпринимателей из сектора малого и среднего бизнеса, которые воспользовались реестром, работают в сфере совершения операций с недвижимым имуществом, 8% - в строительстве зданий и 5% - в здравоохранении. Проверки у данных субъектов МСП осуществлялись преимущественно органами Роспотребнадзора (38,15%), органами МЧС России (16,16%) и органами Роструда (16,59%).
Вывеска МСП банка
Вчера, 13:15
МСП Банк открыл кредит на 100 млн рублей производителю из Новосибирска
000000
Обсудить 0
Корпорация МСПФедеральная служба по труду и занятости (Роструд)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Экономика
Рекомендуем
Баннеры МСП банка
Более 200 предпринимателей пожаловались на проведение отмененных проверок
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
Мишустин выступил за доступность цен на электроэнергию для жителей ДФО
Вид на город Тель-Авив
ОАЭ и Израиль подпишут соглашение об открытии посольств
Прага
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Мария Сафронова. Офис, 2016. Стекло, дерево, вода, живая рыбка. 55 × 50 × 50 см
Современные художники рассказывают о важности труда и отдыха
Листы с денежными купюрами
Власти Ленобласти выделили 3,7 млрд рублей на строительство моста
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Раввин призвал доверять врачам решение о вакцинации от COVID-19
Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы
Не верю! “Российский спецназ” в Минске, инсульт Ефремова, атакуют клопы
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание об электроэнергетике и газификации Дальнего Востока
Мишустин призвал не допустить скачков тарифов на электричество в ДФО
Кадр из фильма American Pie Presents: Girls' Rules
Опубликован трейлер девятой части комедии "Американский пирог"
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Археологические раскопки в Московском Кремле
При раскопках в Кремле нашли следы "политической элиты" XIV-XV веков
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Американская актриса Мэгги Джилленхол
СМИ: в Бруклине обокрали актрису Мэгги Джилленхол
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Лента новостейМолния