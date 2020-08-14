https://ria.ru/20200814/1575775670.html
В России создали новый компактный пистолет "Полоз"
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:32
2020-08-14T13:16
новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
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https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575394116.html
Semen Ivanoff
Ну, а то "вакцину" они сделали... )) рожденный делать дешевое оружие ... делать вакцины не может!
51
Дмитрий Донской
Интересно. Вы понимаете бесполезность ваших потуг очернить всё российское?
30
30
россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
2020-08-14T11:32
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, безопасность
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров. Оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.
В пистолете применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.
Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс — не менее десяти тысяч выстрелов.
Как пояснил агентству гендиректор института Альберт Баков, прежнее оружие — пистолет Макарова — не устраивало оперативников ни по мощности, ни по боезапасу (восемь патронов).
Новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения.
"Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", — цитирует "Ростех" Бакова.
Широкой общественности пистолет покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". В статике оружие презентуют на стенде предприятия в Демонстрационном центре "Ростеха", а в динамике — на стрельбище Многофункционального огневого центра парка "Патриот".