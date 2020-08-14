Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Новое оружие России
Новое оружие России
https://ria.ru/20200814/1575775670.html
В России создали новый компактный пистолет "Полоз"
Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T13:16
новое оружие россии
россия
ростех
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774778_0:34:640:394_1400x0_80_0_0_02a52798dae07585d50a2b6cc7ada03a.png
https://ria.ru/20200801/1575252991.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200805/1575394116.html
Ну, а то "вакцину" они сделали... )) рожденный делать дешевое оружие ... делать вакцины не может!
51
Интересно. Вы понимаете бесполезность ваших потуг очернить всё российское?
30
30
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
2020-08-14T11:32
true
PT0M57S
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774778_0:34:640:394_1400x0_80_0_0_02a52798dae07585d50a2b6cc7ada03a.png
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774778_36:0:605:427_1400x0_80_0_0_358b72c9352e80d92e3d33a08939abea.png
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/0e/1575774778_107:0:534:427_1400x0_80_0_0_ab0e63ff100d8591ea6b58a54f43c7be.png
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростех, безопасность

В России создали новый компактный пистолет "Полоз"

11:32 14.08.2020 (обновлено: 13:16 14.08.2020)
8850
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров. Оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.
Опытный образец самоходного орудия для воздушно-десантных войск Лотос
1 августа, 12:51Новое оружие России
Источник рассказал об испытаниях новейшей самоходки для ВДВ "Лотос"
В пистолете применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.
Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс — не менее десяти тысяч выстрелов.
Как пояснил агентству гендиректор института Альберт Баков, прежнее оружие — пистолет Макарова — не устраивало оперативников ни по мощности, ни по боезапасу (восемь патронов).
Новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения.

"Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", — цитирует "Ростех" Бакова.

Широкой общественности пистолет покажут на Международном военно-техническом форуме "Армия-2020". В статике оружие презентуют на стенде предприятия в Демонстрационном центре "Ростеха", а в динамике — на стрельбище Многофункционального огневого центра парка "Патриот".
Стрельба из специальной версии пистолета Удав с прибором бесшумной стрельбы
5 августа, 12:28
Убойное действие. В РФ началось производство новейшего пистолета "Удав"
206631313
Обсудить 30
Новое оружие РоссииРоссияРостехБезопасность
Популярные комментарии
Ну, а то "вакцину" они сделали... )) рожденный делать дешевое оружие ... делать вакцины не может!
14 августа, 11:39
Semen Ivanoff
1400440
Интересно. Вы понимаете бесполезность ваших потуг очернить всё российское?
14 августа, 11:54
Дмитрий Донской
2800100
Рекомендуем
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Прага
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Горожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Раскрыты особенности старения россиянок
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной
Актриса Леони Хемсворт
"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Ибрагим Эльджаркиев
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Испытания перспективной 130-мм гладкоствольной танковой пушки L51. Стоп-кадр видео
"Самая мощная в НАТО". Пробьет ли "Армату" новая немецкая пушка
Мобильное приложение Сбербанк онлайн
Сбербанк отменил бесплатные СМС и push-уведомления о переводах
Отдыхающие на прудах Хампстед-Хит в Лондоне
Лучшие фото недели: йога на воде, коровы на крыше и лихая мойщица окон
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Лента новостейМолния