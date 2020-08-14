В России создали новый компактный пистолет "Полоз"

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МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Центральный институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") создал новый самозарядный компактный пистолет "Полоз" для сотрудников МВД и Росгвардии, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.

"Полоз" предназначен для стрельбы на дальность до 50 метров. Оружие сохраняет работоспособность в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов Цельсия.

В пистолете применяются 9х19-миллиметровые пистолетные патроны федеральных органов (ПФО) и патроны 9х19 с пулей со стальным сердечником.

Вместимость магазина — 15 или 18 патронов. Ресурс — не менее десяти тысяч выстрелов.

Как пояснил агентству гендиректор института Альберт Баков, прежнее оружие — пистолет Макарова — не устраивало оперативников ни по мощности, ни по боезапасу (восемь патронов).

Новый пистолет меньше и легче стандартного армейского образца и может использоваться как оружие для скрытого ношения.

"Модульная конструкция позволяет производить замену рукоятки без замены основных частей и использовать магазины различной емкости. Он удобен, надежен и неприхотлив в использовании, что крайне важно для сотрудников оперативных служб", — цитирует "Ростех" Бакова.