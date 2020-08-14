https://ria.ru/20200814/1575775409.html
Эксперт оценил идею лишать прав злостных автохулиганов
Идея лишения прав за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля, является преждевременной, считает глава Всероссийского РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:29
2020-08-14T11:29
елена вторыгина
госдума рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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елена вторыгина, госдума рф, общество
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Идея лишения прав за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля, является преждевременной, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля. Автор инициативы — зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина
— сообщила РИА Новости, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав.
"Отдельной статьей вводить лишение прав как таковое мне кажется преждевременным, потому что непонятны правовые механизмы, как это будет работать", - сказал Солдунов РИА Новости. Он добавил, что лишение прав за неуплату долгов по штрафам существует в России уже сейчас, равно как прав могут лишить, например, неплательщиков алиментов.
"Можно увеличить штрафы за подобные деяния, если человек их не платит, то одна из мер воздействия - запрет на выезд за границу, лишение прав", - отметил эксперт.
При этом, заметил эксперт, данное предложение в меньшей степени касается автомобилистов. В то же время пример с обливанием водой людей, который привела депутат Вторыгина, по мнению эксперта, является ДТП, а не хулиганством.
"Это событие произошло при движении автомобиля, принесшее материальный вред. ДТП по всем параметрам", - заключил эксперт.