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Эксперт оценил идею лишать прав злостных автохулиганов
Идея лишения прав за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля, является преждевременной, считает глава Всероссийского РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:29
елена вторыгина
госдума рф
общество
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
елена вторыгина, госдума рф, общество

Эксперт оценил идею лишать прав злостных автохулиганов

11:29 14.08.2020
525
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Идея лишения прав за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля, является преждевременной, считает глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме готовят законопроект об ужесточении ответственности за повторные и системные хулиганские действия, в том числе с использованием автомобиля. Автор инициативы — зампред комитета по вопросам семьи, женщин и детей Елена Вторыгина — сообщила РИА Новости, что речь идет об увеличении штрафов и даже лишении водительских прав.
"Отдельной статьей вводить лишение прав как таковое мне кажется преждевременным, потому что непонятны правовые механизмы, как это будет работать", - сказал Солдунов РИА Новости. Он добавил, что лишение прав за неуплату долгов по штрафам существует в России уже сейчас, равно как прав могут лишить, например, неплательщиков алиментов.
"Можно увеличить штрафы за подобные деяния, если человек их не платит, то одна из мер воздействия - запрет на выезд за границу, лишение прав", - отметил эксперт.
При этом, заметил эксперт, данное предложение в меньшей степени касается автомобилистов. В то же время пример с обливанием водой людей, который привела депутат Вторыгина, по мнению эксперта, является ДТП, а не хулиганством.
"Это событие произошло при движении автомобиля, принесшее материальный вред. ДТП по всем параметрам", - заключил эксперт.
Сотрудник ГИБДД во время регистрации транспортного средства
1 ноября 2019, 00:15
В России в обязательном порядке начали выдавать электронные ПТС
4000015
Обсудить 4
Елена ВторыгинаГосдума РФОбщество
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