В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Западные регуляторы не смогут выдать разрешение для российской вакцины от коронавируса, поскольку в ходе испытаний было привито мало людей и предоставлено недостаточно данных, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID Кейт Бингэм.
"Мы знаем очень мало, мы не видели никаких данных, в отличие от вакцин, которые разрабатываются в США, Европе и остальном мире. Они вакцинировали всего 38 человек, поэтому наши западные регуляторы не разрешат авторизацию (этой) вакцины. То есть они не продемонстрировали, что эта вакцина на самом деле эффективна", - сказала Бингэм в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о российской вакцине.
Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19