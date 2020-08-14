В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину

"Мы знаем очень мало, мы не видели никаких данных, в отличие от вакцин, которые разрабатываются в США, Европе и остальном мире. Они вакцинировали всего 38 человек, поэтому наши западные регуляторы не разрешат авторизацию (этой) вакцины. То есть они не продемонстрировали, что эта вакцина на самом деле эффективна", - сказала Бингэм в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о российской вакцине.