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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200814/1575775188.html
В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину
Западные регуляторы не смогут выдать разрешение для российской вакцины от коронавируса, поскольку в ходе испытаний было привито мало людей и предоставлено... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:27
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
великобритания
общество
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россия
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156312/37/1563123776_0:0:2934:1650_1400x0_80_0_0_1e7b5771d0c32a74af3cd774eb47b1dc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, великобритания, общество

В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину

11:27 14.08.2020
2292
© РИА Новости / Алекс МакнотонВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Западные регуляторы не смогут выдать разрешение для российской вакцины от коронавируса, поскольку в ходе испытаний было привито мало людей и предоставлено недостаточно данных, заявила глава рабочей группы правительства Великобритании по вакцине от COVID Кейт Бингэм.

"Мы знаем очень мало, мы не видели никаких данных, в отличие от вакцин, которые разрабатываются в США, Европе и остальном мире. Они вакцинировали всего 38 человек, поэтому наши западные регуляторы не разрешат авторизацию (этой) вакцины. То есть они не продемонстрировали, что эта вакцина на самом деле эффективна", - сказала Бингэм в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос о российской вакцине.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она получила название "Спутник V". Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что на данный момент фонд получил заявки на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса, которая была зарегистрирована первой в мире, более чем из 20 стран. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
13802008
Обсудить 10
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровье - ОбществоВеликобританияОбщество
Популярные комментарии
Брехня. Потому что у них свои фарм. компании, которые хотят заработать миллиарды на своих жителях.
14 августа, 11:31
Max Giz
1300000
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