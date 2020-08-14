Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200814/1575774444.html
Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства
Чешское радио утверждает, что в июне в стране был задержан сотрудник посольства Российской Федерации якобы при нелегальной покупке винтовочных патронов, МИД... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:27
томаш петршичек
мид чехии
чехия
прага
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:66:3078:1797_1400x0_80_0_0_37c469340b55e0ebada6e586c97462ae.jpg
https://ria.ru/20200813/1575732201.html
Особо секретные видать патроны были. Лично Путин руководил спецоперацией. Русские хакеры должны были взломать эти патроны и похитить секреты НАТО
47
а продавцов- то хоть наказали? Суть ведь в том, что у них там существует нелегальный рынок оружия - они это открыто признали
12
7
чехия
прага
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:66:3078:1797_1400x0_80_0_0_37c469340b55e0ebada6e586c97462ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_6385d31af2f982d182f8103398c52575.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/155155/92/1551559238_281:0:2329:2048_1400x0_80_0_0_b1ba810b6ce0739b64e8dd553799e261.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
томаш петршичек, мид чехии, чехия, прага, в мире

Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства

11:13 14.08.2020 (обновлено: 11:27 14.08.2020)
7908
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрага
Прага
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Прага. Архивное фото
ПРАГА, 14 авг — РИА Новости. Чешское радио утверждает, что в июне в стране был задержан сотрудник посольства Российской Федерации якобы при нелегальной покупке винтовочных патронов, МИД Чехии информацию не комментирует.
По информации радио, ссылающегося на источники в дипломатических кругах и спецслужбах, в городе Ржичаны вблизи Праги "полиция задержала 25 июня мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов".
"По данным из источников в дипломатии и спецслужб, речь идет о гражданском сотруднике воинской секции посольства Российской Федерации в Чехии. Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закупленные боеприпасы были конфискованы", — говорится в сообщении радио.
Глава МИД республики Томаш Петршичек отказался комментировать эту информацию.
"Я не могу данный инцидент комментировать, речь идет о делах полиции, и я убежден, что ей необходимо дать работать", — сказал Петршичек, которого цитирует Чешское радио.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Вчера, 12:37
В Чехии ответили на призыв Помпео отказаться от сотрудничества с Россией
16771311883
Обсудить 7
Томаш ПетршичекМИД ЧехииЧехияПрагаВ мире
Популярные комментарии
Особо секретные видать патроны были. Лично Путин руководил спецоперацией. Русские хакеры должны были взломать эти патроны и похитить секреты НАТО
14 августа, 11:31
ppiligrimwl
26170004
а продавцов- то хоть наказали? Суть ведь в том, что у них там существует нелегальный рынок оружия - они это открыто признали
14 августа, 11:59
О Ольга Занкова
1200000
Рекомендуем
Мы сделали невозможное: видеообращение Светланы Тихановской
Тихановская выступила с новым обращением
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания в Минске. 12 августа 2020
Лукашенко опроверг сообщения о своем отъезде из Белоруссии
Пистолет скрытого ношения для оперативников: новая разработка
В России создали новый компактный пистолет "Полоз"
Горожане отдыхают в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Раскрыты особенности старения россиянок
Пограничник в Белоруссии
В Белоруссии заявили о перехвате на границе провокаторов из Латвии
Брифинг, посвященный первой в мире зарегистрированной вакцине от COVID-19
В Центре Гамалеи прокомментировали результаты опроса врачей по вакцине
Актриса Леони Хемсворт
"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
В Британии рассказали, почему на Западе не разрешат российскую вакцину
Оперный певец Илья Сильчуков
Оперный певец отказался от звания лауреата премии Лукашенко
Сенатор Камала Харрис
Негритянка, став президентом США, поможет России заработать миллиарды
Россияне регистрируются на вывозной рейс в аэропорту Токио
МИД предложил сделать эвакуацию россиян из-за рубежа платной
Ибрагим Эльджаркиев
СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы Центра "Э" в Ингушетии
Старт продаж новых iPhone в России
Самый дорогой смартфон Apple рекордно подешевел
Двигатель Д-18Т в цехе ОАО Мотор Сич
В Раде заявили об уничтожении "Мотор Сич"
Сотрудники правоохранительных органов во время задержания участника акции протеста в Минске
Вмешивался ли кто-то в белорусские выборы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:28Эрмитаж возобновляет экскурсии для туристических групп
13:26В России предложили ввести 300-рублевую купюру
13:20Госдума направила запрос о двойном гражданстве депутатов
13:14Раскрыта загадка появления раковых опухолей
13:09Источник сообщил о готовящейся забастовке Минского метрополитена
13:09И.о. главы Минтранса Хабаровского края ушел в отставку
13:07Эксперт высказался о "политической изоляции" Белоруссии
13:05Меркель жестко осудила насилие в Белоруссии
13:00Цепкало оценил идею создания Комитета национального спасения Белоруссии
12:59Эксперт объяснил жестокость силовиков в Белоруссии на протестах
12:58Адвокат Ефремова пожаловался на судебных приставов
12:58Мосгорсуд рассмотрит жалобу на продление Ефремову домашнего ареста
12:50Политолог оценил идею создать Комитет спасения Белоруссии
12:48Эксперт рассказал об "обратном эффекте" белорусской политики
12:44Адвокат не исключил переноса судебного заседания по делу Ефремова
12:43Лукашенко прокомментировал призыв к забастовкам после выборов
12:34Сейм Польши попросил обеспечить быстрый прием политбеженцев из Белоруссии
12:30Тихановская обратилась к белорусским силовикам
12:30Путин назначил Александра Рудакова послом в Ливане
12:29МВД Белоруссии расследует каждый случай задержания журналистов в Минске
Лента новостейМолния