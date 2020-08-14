Чешские СМИ сообщили о задержании сотрудника российского посольства

ПРАГА, 14 авг — РИА Новости. Чешское радио утверждает, что в июне в стране был задержан сотрудник посольства Российской Федерации якобы при нелегальной покупке винтовочных патронов, МИД Чехии информацию не комментирует.
По информации радио, ссылающегося на источники в дипломатических кругах и спецслужбах, в городе Ржичаны вблизи Праги "полиция задержала 25 июня мужчину при нелегальной покупке патронов финской марки Lapua для снайперских винтовок и других боеприпасов".
"По данным из источников в дипломатии и спецслужб, речь идет о гражданском сотруднике воинской секции посольства Российской Федерации в Чехии. Поскольку мужчина предъявил свой диппаспорт, полиция после составления протокола его отпустила. Вскоре после этого инцидента он покинул Чехию. Закупленные боеприпасы были конфискованы", — говорится в сообщении радио.
Глава МИД республики Томаш Петршичек отказался комментировать эту информацию.
"Я не могу данный инцидент комментировать, речь идет о делах полиции, и я убежден, что ей необходимо дать работать", — сказал Петршичек, которого цитирует Чешское радио.