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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200814/1575774205.html
Раввин призвал доверять врачам решение о вакцинации от COVID-19
Иудаизм требует слушаться врачей, поэтому в вопросах вакцинации от коронавируса надо ориентироваться на мнение специалистов, заявил президент Федерации... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:29
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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религия, евреи, новости - религия и мировоззрение, александр борода, общество

Раввин призвал доверять врачам решение о вакцинации от COVID-19

11:09 14.08.2020 (обновлено: 11:29 14.08.2020)
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© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
Президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода раздает врачам средства защиты от COVID-19
© Пресс-служба Федерации еврейских общин России (ФЕОР)
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Иудаизм требует слушаться врачей, поэтому в вопросах вакцинации от коронавируса надо ориентироваться на мнение специалистов, заявил президент Федерации еврейских общин России раввин Александр Борода.
"Иудаизм требует от людей слушать, что говорят врачи. Всевышний создал медицину для того, чтобы люди могли лечиться. Поход к врачу – это следствие нашей веры в Бога", - написал раввин в своем Instagram.
Однако он отметил, что любая вакцина – это ослабленный вирус и "как этот вирус поведет себя, например, в ослабленном организме пожилого человека, обострит его системные заболевания или нет – неизвестно".
"Это лежит в области неисследованного, и здесь, безусловно, требуется индивидуальный подход. Только врачи, понимая состояние здоровья каждого конкретного человека, будут рекомендовать или не рекомендовать делать вакцину от короновируса", - заявил Борода.
Вместе с тем, подчеркнул раввин, в первую очередь необходимо вакцинировать людей из группы риска - врачей, "которые работают в красных зонах", а также тех, кто "общается с большим количеством людей и могут быть активными переносчиками", например, учителей.
Он также напомнил, что массовые вакцинации помогли успешно бороться с такими болезнями, как оспа, чума и холера.
Вакцина против новой коронавирусной инфекции впервые в мире зарегистрирована в России 11 августа
09:34
Врачи с недоверием отнеслись к регистрации вакцины от COVID, пишет РБК
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Религия и мировоззрениеРелигияевреиНовости - Религия и мировоззрениеАлександр БородаОбщество
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