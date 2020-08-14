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"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты
Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 60 лет, пишет Daily Mail. РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T12:49
общество
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
общество

"Вечно молодая" 60-летняя модель раскрыла секрет красоты

11:07 14.08.2020 (обновлено: 12:49 14.08.2020)
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© AP Photo / Evan AgostiniАктриса Леони Хемсворт
Актриса Леони Хемсворт
© AP Photo / Evan Agostini
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Фотомодель Леони Хемсворт, мать актера Криса Хемсворта, рассказала, как ей удается сохранять молодость и красоту в 60 лет, пишет Daily Mail.
Отмечается, что внешность женщины поразила поклонников актера, когда он опубликовал ее снимок в День матери в мае. В комментариях посчитали, что она больше похожа на сестру Криса, чем на его мать.
Как выяснило издание, выглядеть на 30 лет моложе фотомодели помогает особый режим питания.
"Она была первым человеком, которого мы знаем, который начал строго придерживаться принципов интервального голодания. И Леони выглядит потрясающе, ей 60, но с каждым годом она выглядит все лучше", — призналась жена Хемсворта Эльса Патаки.
Леони начала с того, что не ела один день в неделю, а затем перешла на режим голодания по 15-16 часов в сутки.
Доун Хабшер
7 августа, 15:32
Выглядящая на 30 лет 60-летняя женщина раскрыла секрет "вечной молодости"
211140115
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