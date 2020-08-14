МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
Как отметили в МИД Белоруссии, беседа состоялась 14 августа 2020 года по инициативе швейцарской стороны.
"В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране... Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения", - говорится в сообщении белорусского МИД.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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