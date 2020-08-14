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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200814/1575774016.html
МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными... РИА Новости, 14.08.2020
2020-08-14T11:06
протесты в белоруссии
владимир макей
александр лукашенко
мид белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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https://ria.ru/20200814/1575769876.html
По мне, так лучше бы выслали из страны тех послов, кто принял участие в "поминовении жертвы"... А потом можно было бы и обсудить сложившуюся ситуацию...
32
Один уже по обсуждал с зарубежными партнерами, теперь сидит в Ростове. А батьку наверное только Казахстан пристроит? Удивляет поведение белоруссов, когда сейчас в мире экономический кризис и пандемия, они решили разрушить свое производство и государство. Дальше то что? Сейчас не то время для протестов, да и Лука не вечен. Все там будем.....
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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владимир макей , александр лукашенко, мид белоруссии, минск, белоруссия, в мире

МИД Белоруссии готов обсуждать с зарубежными партнерами ситуацию в стране

11:06 14.08.2020
7388
© Sputnik / Виктор ТолочкоПротесты в Минске
Протесты в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ходе телефонного разговора со швейцарским коллегой Иньяцио Кассисом заявил о готовности Минска к диалогу с зарубежными партнерами по ситуации в стране.
Как отметили в МИД Белоруссии, беседа состоялась 14 августа 2020 года по инициативе швейцарской стороны.
"В центре внимания беседы находились прошедшие выборы президента Республики Беларусь и актуальная ситуация в нашей стране... Была отмечена готовность белорусской стороны к конструктивному и объективному диалогу с зарубежными партнерами по всем вопросам, связанным с развитием событий в Беларуси во время избирательной компании и после ее завершения", - говорится в сообщении белорусского МИД.
Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов. С воскресенья несанкционированные акции продолжаются, но они жестко подавляются силовиками. В отношении протестующих правоохранители применяют слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули.
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Протесты в БелоруссииВладимир МакейАлександр ЛукашенкоМИД БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
По мне, так лучше бы выслали из страны тех послов, кто принял участие в "поминовении жертвы"... А потом можно было бы и обсудить сложившуюся ситуацию...
14 августа, 11:13
Владислав Леончук
2800004
Один уже по обсуждал с зарубежными партнерами, теперь сидит в Ростове. А батьку наверное только Казахстан пристроит? Удивляет поведение белоруссов, когда сейчас в мире экономический кризис и пандемия, они решили разрушить свое производство и государство. Дальше то что? Сейчас не то время для протестов, да и Лука не вечен. Все там будем.....
14 августа, 11:30
Vagner Tusk
2410104
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